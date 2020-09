Zone Sweet Zone – La marche comme projet urbain, d’Yvan Detraz – Editions Wildproject, 10 septembre 2020 – 180 pages

Centres-villes sans voiture, plans de déplacements doux, randonnée périurbaine, sentiers métropolitains (GR2013, Sentier du Grand Paris…) : la marche en ville et dans les périphéries est désormais au cœur de nos préoccupations.

Il y a vingt ans, un jeune architecte muni d’une carte IGN et d’un appareil photo reflex entamait des marches de repérage dans les franges de l’agglomération bordelaise : son projet de fin d’études défendait la création de sentiers de randonnée dans les métropoles.

Ce mémoire, travail de recherche et d’expérimentation mené entre 1999 et 2000 qui a donné naissance à Bordeaux aux « Refuges périurbains » et au sentier des Terres communes, n’avait jamais été publié. Durant l’été 1999, lors d’une marche exploratoire de 3 mois et 900 km, Yvan Detraz s’est attaché à repérer et cartographier les espaces délaissés et les chemins de la périphérie Bordelaise. L’enjeu était de s’immerger dans cette réalité invisible, de donner à voir l’abondance et la diversité de ces fragments d’espaces et de révéler leur potentiel de continuité et de structuration urbaine.

L’ouvrage interroge le devenir des espaces délaissés et leur capacité à réinventer la notion l’espace public en milieu périurbain. Cette recherche se fonde sur un double constat, fruit d’un repérage cartographique mené in situ : d’un côté, une carence d’espaces publics structurants et de l’autre, une abondance d’espaces délaissés résultant des modes d’urbanisation contemporains. Le résultat est une proposition de création d’une matrice d’espaces publics – les «Terres Communes» – à l’échelle de l’agglomération, intégrant une partie des espaces délaissés et misant sur leur potentiel spatial, paysager et d’usage. Ce travail précurseur et fondateur a permis d’imaginer les concepts de Randonnées périurbaines, de Pique-niques périurbains et de Refuges Périurbains. Trois projets proposant d’expérimenter un usage inédit des périphéries urbaines. Il est aujourd’hui reconnu comme un texte fondateur par le réseau international « Metropolitan Trails ».

Dans le contexte de la descente énergétique, qui nous oblige à relocaliser nos établissements urbains, Zone Sweet Zone explique pourquoi et comment reprendre pied dans la réalité de nos territoires. Un manifeste politique et poétique pour réinventer nos métropoles par la marche.

Yvan Detraz, architecte, est le directeur du collectif de création urbaine Bruit du frigo – un des premiers de ces collectifs d’architectes qui ont renouvelé en profondeur la commande publique et l’aménagement urbain.

A découvrir chez votre libraire ou sur le site de l’éditeur.