Petit manuel de l’habitant participatif – Construire du commun au-delà des murs, de Samuel Lanoë – Editions du commun, 9 octobre 2020 – 232 pages

En dix ans, l’habitat participatif est passé de projet anecdotique et expérimental à une pratique récurrente des collectivités et institutions publiques. Tout en donnant de la visibilité à ces manières « d’habiter », ce développement rapide est venu uniformiser et techniciser le milieu. Les guides, fiches techniques et retours d’expériences ne manquent pas d’expliquer comment budgétiser le projet immobilier ou choisir son statut juridique. Qu’en est-il de l’idée de départ de « changer la ville pour changer la vie » ?

Ce petit manuel est destiné à celles et ceux qui envisagent l’habitat participatif comme à celles et ceux qui en sont déjà les résidents. À travers le récit de son expérience dans les diverses associations de promotion de l’habitat participatif et les différents projets rencontrés, l’auteur engage des réflexions fondamentales sur la place que celui-ci peut tenir dans notre société.

L’auteur dresse ici un état des lieux du secteur tout en réengageant au cœur de l’habitat une question essentielle, celle de l’habiter.

Samuel Lanoë s’engage dès 2005 dans le développement et l’accompagnement de projets d’aménagement écologiques et participatifs. Cofondateur de l’association Parasol (2007), de l’Epok (2010) et du réseau régional Habitat Participatif Ouest (2017). À titre familial, il est le prochain résident de l’ÔôôBerge, habitat participatif à Dol de Bretagne (23 logements livrés en 2020, maîtrise d’ouvrage HLM).

