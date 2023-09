Le Peuple des Abysses, la grande migration verticale, par Fabien Michenet et Anthony Berbérian – Les éditions Aux Vents des Iles, 6 octobre 2023 – 320 pages

Dans un milieu où règnent sans partage les ténèbres de la nuit, des pressions colossales et un froid uniforme, la vie a prospéré, foisonné, et exploré d’innombrables stratégies de survie, de prédation et de reproduction défiant nos préjugés.

Deux photographes animaliers témoignent de la grande migration verticale de la faune marine issue des grandes profondeurs, chaque nuit. à l’occasion d’innombrables heures de plongées nocturnes sur plusieurs années, de centaines de kilomètres de dérive au large des îles de Polynésie, et en réalisant des milliers de clichés en milieu naturel, ils ont documenté un phénomène universel et méconnu, qui rythme la vie océanique depuis toujours.

Cet ouvrage relate au travers de photographies inédites et spectaculaires cette aventure naturaliste et dévoile la réalité stupéfiante de la diversité océanique et abyssale. Au fil des rencontres imprévues avec ces animaux minuscules ou bien immenses, ces êtres transparents ou lumineux, ces monstres des grandes profondeurs, ces méduses létales et d’autres immortelles, ces animaux primordiaux vieux de centaines de millions d’années, bercés par les chants des baleines, en apesanteur, tous leurs sens furent stimulés à l’extrême.

Les auteurs :

Anthony Berberian est médecin hospitalier, plongeur professionnel et recycleur trimix. Sa passion pour la photographie et le monde sous-marin l’ont amené à contribuer à plusieurs missions scientifiques internationales d’inventaire de la biodiversité, ainsi qu’à des expéditions et documentaires.

Fabien Michenet est ORL de formation et photographe passionné par la vie sous-marine. Il s’est distingué lors de concours internationaux en obtenant de nombreux premiers prix.