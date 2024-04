Le vivant à vif, d’après le livre de Bruno David – De Simon Hureau et Bruno David – Editions Rue de Sèvres, 17 avril 2024 – 168 pages

Résumé du livre : Salomé et Félicien, deux collégiens particulièrement bavards, doivent préparer un exposé. Peu réjouis à l’idée de devoir travailler sur cet exercice, il leur est distribué un sujet des plus mystérieux : « A l’aube de la sixième extinction ». Menant des tentatives de réflexion plus vaines les unes que les autres, ils sont bientôt épaulés par Iris, une jeune scientifique rencontrée par le plus heureux des hasards. Celle-ci, spécialiste de sujets environnementaux , va ouvrir les deux adolescents à l’étendue de ses connaissances, en leur décrivant la richesse de la biodiversité et les conséquences de l’exploitation intensive des ressource énergétique et alimentaires. À son contact, ils vont se sensibiliser à des questions environnementales plus que jamais d’actualité, pour devenir ensuite, à leur échelle, les porte-paroles de l’urgence à sauver notre planète.

Le Vivant à Vif est un livre graphique innovant qui résulte de la collaboration entre Simon Hureau, auteur français de bande dessinée et de carnets de voyage, et illustrateur reconnu dans le monde de la bande dessinée, et Bruno David, biologiste et président du Muséum national d’Histoire naturelle en France. Ensemble, ils explorent les complexités et les beautés du monde naturel, tout en mettant en lumière les défis urgents auxquels la biodiversité est confrontée aujourd’hui.

Dans cet ouvrage, les talents narratifs de Hureau s’associent parfaitement avec l’expertise scientifique de David pour créer une expérience visuelle captivante et éducative. Le livre se compose d’une série de récits graphiques qui dépeignent des scénarios réels et hypothétiques liés à la disparition des espèces, aux changements environnementaux, et à l’impact humain sur la nature. Chaque histoire est conçue pour provoquer une prise de conscience et susciter une réflexion profonde sur notre relation avec la planète.

Les illustrations de Hureau enrichissent le texte de David, donnant vie à des concepts parfois abstraits comme l’extinction des espèces, la déforestation, ou le réchauffement climatique, et rendant ces problèmes immédiatement tangibles et émotionnellement poignants. Leur approche permet de rendre accessible la science complexe de la biodiversité à un public plus large, faisant de « Le Vivant à Vif » une lecture essentielle pour ceux qui sont passionnés par la préservation de l’environnement et intéressés par la manière dont l’art peut contribuer à la sensibilisation écologique.

Le Vivant à Vif est plus qu’un simple livre graphique ; c’est un appel à l’action, un plaidoyer illustré pour la conservation et un témoignage poignant de la fragilité de notre monde naturel. Il est idéal pour les lecteurs qui cherchent à comprendre les enjeux environnementaux actuels à travers un médium visuellement stimulant et profondément informatif.

Bruno David est un naturaliste français. Il est spécialisé en paléontologie et en sciences de l’évolution et de la biodiversité, et a notamment été président du Muséum national d’histoire naturelle depuis septembre 2015. Il est l’auteur de plusieurs essais dont À l’aube de la 6e extinction (Grasset) adapté en bande dessinée chez Rue de Sèvres par Simon Hureau.

Simon Hureau est un auteur français de bande dessinée et de carnet de voyage. Il débute en publiant de nombreuses histoires dans des fanzines ou en microédition. Après Palaces (2003), un album très personnel sur le Cambodge qui lui vaut une nomination au Prix du meilleur premier album au festival d’Angoulême en 2004, il réalise son premier récit couleurs L’Empire des hauts murs (Delcourt). Sa fructueuse carrière est ponctuée de véritables succès tels que L’Oasis paru en 2022 chez Dargaud. Chez Rue de Sèvres, il adapte l’essai À l’aube de la 6e extinction du naturaliste Bruno David.