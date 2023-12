Invasives ou l’Epreuve d’une réserve naturelle, de Céline Curiol – Editions Actes sud /Collection Mondes sauvages, octobre 2023 – 288 pages

« Ma bouche était maintenant grande ouverte et dès lors mon cou s’allongea d’une façon qui me parut inquiétante et démesurée, amenant mon visage à l’orée des petites feuilles charnues, mes lèvres bientôt touchant leur glacis, mon nez respirant de près un parfum vaseux et herbacé, jusqu’à ce que j’éprouve, sur ma langue, une fraîcheur sirupeuse, un goût de verdure légèrement amère, de haricots verts crus, de persil léger.”

Dans la réserve des Marais du Vigueirat, où Céline Curiol se retrouve en immersion solitaire sur une période d’un an, l’invasive jussie est partout, au point de hanter ses rêves. Au fil de rencontres avec tout un écosystème de plantes, d’animaux, de femmes et d’hommes, c’est le paradoxe de la protection de la nature que l’écrivaine explore : pour préserver les espèces patrimoniales, les humains doivent déployer des efforts démesurés bien loin de la spontanéité supposée du sauvage.

Installée dans un « vieux » cabanon, qui « n’est pas sale« , mais « dans son jus« , « pittoresque« , « dont la destination première n’est pas d’être habité« , la romancière découvre « telle une provocation, la négation du monde censément naturel et préservé » où elle vient de pénétrer : « La situation m’apparut ô combien symbolique des effets secondaires, délétères, de nos luttes. Du simple fait de leur existence, les entreprises humaines les plus louables engendraient des opportunités de destruction quand c’étaient encore et toujours des hommes qui rivalisaient de ruse pour asservir à leurs propres intérêts les rêves d’harmonie d’autres de leurs semblables. »

Céline Curiol nous plonge dans un milieu vivant, brouillant les pistes entre nature et culture. Une année seule au cœur de la réserve des Marais du Vigueirat, en pleine Camargue, bouleverse ses codes, ses attentes. Des perceptions nouvelles, inattendues, lui font s’interroger sur cet « ordre naturel » qu’est la nature.

Avec sensibilité et force, Céline Curiol raconte une expérience extraordinaire tissée d’étonnements, d’enthousiasmes, de craintes et de doutes, et interroge les concepts de nature et d’invasion qui orientent nos rapports avec tout milieu. Une épopée vers l’intime métamorphose d’une écrivaine ainsi qu’à travers une Camargue inédite, très loin des clichés touristiques, et d’autant plus attachante…

Ce livre a obtenu la mention spéciale démarche originale du Prix Mouans-Sartoux du Livre engagé pour la planète – 2023

Céline Curiol est romancière et essayiste. Diplômée de l’École nationale supérieure des techniques avancées puis journaliste pendant une dizaine d’années à l’étranger, elle enseigne aujourd’hui l’écriture et la communication dans plusieurs grandes écoles.

Elle est l’auteure de romans et essais dont Voix sans issue (2005), Permission (2007), Exil intermédiaire (2009), L’Ardeur des pierres (2012), Un quinze août à Paris. Histoire d’une dépression (2014), Les Vieux ne pleurent jamais (2016), Les Lois de l’ascension (2021) et Prendre la tangente (2022) parus chez Actes Sud.

Elle a traduit plusieurs textes de Paul Auster (Ici et Maintenant, La Pipe d’Oppen).