Oiseaux, sentinelles de la nature, de Frédéric Archaux – Editions Quae, 28 septembre 2023 – 184 pages

Les oiseaux bénéficient d’un de ces coups de génie de l’évolution, la plume. Elle permet au lagopède alpin de se fondre dans le paysage, comme elle offre au paon une extravagante parure. Excellent isolant, imperméable, léger et résistant à la fois, le plumage a permis la conquête des cieux, bien sûr, mais aussi celle de l’eau et des terres. Grâce à lui, les migrateurs ont la faculté de changer de milieu quand les conditions l’exigent.

Et pour s’adapter aux diverses contraintes de l’environnement, il a fallu bien d’autres innovations : comment creuser le bois avec sa tête, comme le pic, sans faire une syncope ? Résister à la soif en mer, comme l’albatros ? Dormir en volant, tel le martinet ? Ou encore localiser précisément ses proies dans l’obscurité, à la manière des rapaces nocturnes ?

« Pour le curieux de la nature, les oiseaux constituent souvent une porte d’entrée sur le monde sauvage […] Loiseau, c’est le sauvage mais pas trop, c’est aussi le compagnon du quotidien. Et puis si l’on se prend au jeu, des sauvages, vraiment sauvages, le monde avien n’en manque pas. Le légendaire albatros ne se laisse pas facilement découvrir. Qui a déjà vu le coucou ou encore le rossignol ? Même au cœur de nos jardins, qui a entendu parler de l’accenteur mouchet, silhouette sautillante qui rappelle le moineau avec lequel il est souvent confondu ? Le sauvage est à nos portes.«

Les oiseaux sont aussi un peuple fragile, que perturbent les activités humaines. Si le pigeon ramier ou le geai s’invitent dans nos villes, des pans entiers de notre avifaune disparaissent avec les milieux, jusqu’à notre familier moineau. Par ailleurs, si les oiseaux sauvages sont vecteurs de certaines maladies transmissibles, on sait aujourd’hui que celles-ci se diffusent moins là où la diversité des espèces aviaires est forte. Raison de plus pour protéger la gent ailée.

Ce beau livre, grâce à une iconographie de très grande qualité (Sébastien de Danieli, Geoffroy Garcel), couvre la diversité des espèces d’oiseaux sous un angle original avec une approche par type de milieux (montagne, littoral, ville…) : « Nous avons minutieusement sélectionné les clichés pour témoigner de la diversité des espèces métropolitaines (plus d’une centaine d’espèces présentées) et pour rendre compte de la beauté incomparable des oiseaux. Derrière chacune de ces photographies se cachent des heures de préparation et d’attente pour capturer enfin le cadre, l’attitude, l’ambiance recherchés. Qui n’aurait pas aimé être lui-même derrière l’objectif à ce moment-là ?«

Fragilisées par les activités humaines, les populations d’oiseaux font face aux changements environnementaux, et l’ouvrage nous présente leurs extraordinaires et incroyables capacités d‘adaptation.

« De très nombreux ouvrages ont été consacrés aux oiseaux, sans nul doute bien plus que pour le reste de notre faune ou de notre flore. Ce livre fait la part belle dans sa première moitié à leur biologie, finalement assez rarement traitée dans la littérature francophone mais pleine de surprises. Les chapitres suivants sont consacrés à l’écologie de l’avifaune métropolitaine : fruits de l’évolution, les espèces se sont progressivement adaptées aux contraintes variées de leurs milieux, comme le froid en montagne ou l’absence d’eau douce en mer. »

Frédéric Archaux est ingénieur-chercheur à INRAE de Nogent-sur-Vernisson (45) où il étudie la réponse de la biodiversité forestière aux actions de l’homme. Depuis près de vingt ans, les oiseaux figurent en bonne place dans ses travaux de recherche et sont à l’origine de son engagement pour la protection de la nature.