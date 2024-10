Rendre l’eau à la Terre – Alliances dans les rivières face au chaos climatique, de Baptiste Morizot et Suzanne Husky – Préface de Joe Wheaton – Editions Actes sud, 9 octobre 2024 – 352 pages

Dans leur ouvrage, Baptiste Morizot et Suzanne Husky tissent ensemble les fils de l’écologie, de la philosophie et de la science pour aborder une question cruciale de notre époque : comment réhabiliter nos rivières et renouer avec le cycle vital de l’eau dans un monde en proie au désordre climatique. « L’eau est la vie, et actuellement, dans les réseaux hydrographiques simplifiés et accélérés par l’aménagement moderne, la vie nous fuit vers la mer » nous dit l’auteur. Un constat alarmant mais Baptiste Morizot, philosophe phare de la pensée française environnementale, nous révèle qu’un petit animal faiseur de monde, le premier concepteur de méga-bassines, est présent dans nos rivières depuis 8 millions d’années, et travaille à leur sauvetage.

À travers des récits qui naviguent entre l’intime et l’universel, Morizot et Husky révèlent les liens ancestraux et souvent oubliés que les communautés humaines entretiennent avec les rivières et les cycles de l’eau. Ils plaident pour une nouvelle éthique de soin et de coopération avec nos écosystèmes fluviaux, indispensable à la survie de notre planète.

Le livre dépeint des alliances entre humains et non-humains dans les rivières du monde entier, des histoires de résilience et d’adaptation face aux bouleversements environnementaux. Avec une préface éclairante de Joe Wheaton, ce texte agit comme un appel à l’action, poussant à repenser notre rapport à l’environnement à travers des pratiques plus attentives et respectueuses de la nature. Il est une immersion dans le temps profond des rivières autant qu’un manifeste politique pour promouvoir une nouvelle alliance avec le castor, car il s’agit bien de lui, dans l’intérêt de toutes et tous… en premier lieu les humains.

« Rendre l’eau à la Terre » est une méditation profonde sur notre responsabilité et notre capacité à influer positivement sur le monde naturel. C’est un guide essentiel pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à participer à la restauration des cours d’eau comme réponse créative et vitale au chaos climatique. Ce livre n’est pas seulement une exploration de ce que nous avons perdu, mais aussi de ce que nous pouvons et devons regagner.

Le texte dialogue avec une cinquantaine d’aquarelles réalisée par l’artiste franco-américaine Suzanne Husky, spécialiste de permaculture et de castors.

Baptiste Morizot est écrivain et maître de conférence en philosophie à l’université d’Aix-Marseille. Ses travaux, consacrés aux relations entre l’humain et le vivant s’appuient sur des pratique de terrain, notamment de pistage de la faune sauvage. Il a écrit Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant (2016). Figure de proue de la nouvelle philosophie du vivant, Baptiste Morizot a déjà publié trois ouvrages chez Actes Sud dans la collection « Mondes sauvages », Sur la piste animale (2018), Manières d’être vivant (2020) et avec Suzanne Husky Rendre l’eau à la terre. Alliance avec le peuple castor face au désert qui vient.

Suzanne Husky développe une pratique créative de médias mixtes axée sur les relations entre l’homme, les plantes et la terre. Elle est la co-autrice de Rendre l’eau à la terre. Alliance avec le peuple castor face au désert qui vient avec Baptiste Morizot.