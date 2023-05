Reliefs : N°17, Banquises – Collectif – Reliefs éditions, 26 mai 2023 – 184 pages

Le nouveau numéro de la revue Reliefs sort le 26 mai en librairie. Son dossier central est consacré aux Banquises. Des articles au long cours, des entretiens et portraits, des cartes et infographies ainsi que des extraits littéraires explorent les banquises du monde entier sous des angles à la fois historiques, scientifiques, artistiques, écologiques, poétiques et politiques.

Le dossier s’ouvre avec une tribune de Jean Jouzel dans laquelle le célèbre paléoclimatologue français revient sur les menaces engendrées par la fonte de la banquise. Le géophysicien Jérôme Weiss décrit ensuite la formation et les mouvements de la banquise ainsi que l’influence de leur fonte sur le climat.

Puis Christophe Barbraud, directeur de recherche au CNRS, nous renseigne sur les espèces qui vivent sur et sous les banquises et les menaces que fait peser sur elles le réchauffement climatique.

Enfin, l’écrivain et explorateur Emmanuel Hussenet nous emmène à la découverte des récits entre mythe et réalité entourant les banquises, embarquant dans son sillage Mary Shelley, Jules Verne ou Edgar Poe.

À ces éclairages succède un entretien avec Emanuelle Périé-Bardout, dans lequel la plongeuse et cofondatrice des expéditions Under the Pole nous décrit sa vie à bord du voilier The Sky et ses plongées sous la glace. Le dossier se prolonge avec trois extraits littéraires (À travers le Groenland de Fridtjof Nansen, Premier hivernage en Antarctique d’Adrien de Gerlache de Gomery et Le Grand Silence blanc de Louis-Frédéric Rouquette) et se clôt par des infographies sur les espèces en danger, l’évolution récente de la fonte de glace de mer en Arctique, la banquise côtière et la banquise de mer, la mer de Dewell et enfin des suggestions de livres, de films et de musiques.

Hors dossier

Un entretien avec l’éthologue Ludovic Dickel nous présente cet étonnant animal qu’est le poulpe. Un aparté avec la journaliste Catherine Le Gall, journaliste et autrice de L’Imposture océanique, pose un regard critique sur « l’économie bleue », censée conjuguer préservation raisonnée et exploitation économique des océans.

Dans la rubrique « Altitude/Longitude », l’historien Johann Chapoutot invite à célébrer les arbres et à se mettre à leur diapason, tandis que l’historien de l’alimentation Éric Birlouez retrace l’histoire de « l’or blanc », le sel.

L’historienne des sciences Valérie Chansigaud peint ensuite le portrait de l’entomologiste Jean-Henri Fabre, dont les Souvenirs entomologiques mêlent science et poésie dans l’observation minutieuse des insectes.

Le premier portfolio est consacré au photographe japonais Yoshinori Mizutani, qui capte dans la nature des « yusurika », chironomes plumeux formant de petites boules de lumière qui parsèment ses images. Le second portfolio, « Changing the Earth », est dédié au photographe américain Emmet Gowins.

Reliefs propose enfin un extrait illustré de Histoire d’une montagne, livre phare du géographe anarchiste Élisée Reclus.

De nombreuses autres rubriques rythment les pages de Reliefs : un « atlas » sur le renard polaire, trois cartes anciennes : un « panorama des principales collines et éminences d’Angleterre et du Pays de Galles » (I. M. Butt et William Darton), une planche tirée d’un atlas d’astronomie présentant des nébuleuses dans leur large acception (Alexander Keith Johnston et Robert Grant) et un diagramme de météorologie exposant le phénomène mythologique du maelstrom (James Reynolds et James Emslie) ; des planches de minéralogie tirées de British Mineralogy de James Sowerby, un agenda culturel, de courtes biographies de héros et d’héroïnes d’hier et d’aujourd’hui, un aperçu de la collection minéralogique de l’Académie des sciences de Californie, un extrait de la correspondance d’Alexandra David-Neel, un poème de Marie Dauguet, les trésors photographiques de Richard et Cherry Kearton, considérés comme les premiers photographes animaliers, et enfin une playlist pour accompagner harmonieusement la lecture.

Reliefs éditions : Dédiée à la nature, à l’aventure et à l’exploration, la revue semestrielle Reliefs invite des chercheurs, géographes, philosophes, biologistes, artistes ou historiens à nous raconter les mondes d’hier et de demain. Face à la crise écologique, chaque numéro propose une réflexion pluridisciplinaire sur nos relations à la Terre et aux autres vivants.