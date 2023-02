La Société jardinière, de Damien Deville – Editions Le Pommier, 22 février 2023 – 168 pages

Et si on cessait d’opposer fin du mois et fin du monde ? Pour en avoir le cœur net, Damien Deville s’est rendu dans l’un de ces territoires de la France périurbaine, précaire et délaissée, et a mené l’enquête.

Alès, capitale des Cévennes, fut longtemps le pays des hommes du charbon (les mineurs), des hommes du feu (la chaudronnerie) et des femmes du fil (le textile). Aujourd’hui, les industries ont fermé. Quoi pour les remplacer ?

Peut-être une piste intéressante se trouve-t-elle du côté des jardins potagers. Là, pour les anciennes populations ouvrières, se vit une façon de retour à la terre. Là, chacun plante, bêche ; tout le monde échange outils, semences et savoir-faire. Si bien qu’à la motivation économique, forcément première, viennent se mêler des préoccupations d’ordre social, écologique ou paysager…

Cernant les contours d’une écologie de la précarité, l’auteur souligne comment de simples lopins de terre deviennent d’authentiques lieux d’émancipation. Partant, il ébauche le modèle de ce que pourrait être la société si elle était jardinière.

« Les potagers sont les poumons d’une société » : ainsi commence cet ouvrage dans son introduction. « Qu’elle favorise le retour des oiseaux et des hérissons, protège les villes des vagues caniculaires, offrant de l’ombre et refroidissant l’air, l’agriculture urbaine a, en nos temps assombris de l’Anthropocène, le vent en poupe ».

Optimiste, inspirant, Damien Deville nous raconte, à travers l’exemple d’un petit village, comment tout territoire a besoin de penser autrement, « en développant un nouveau récit territorial attentif aux montagnes, sollicitant les interdépendances entre la ville et ses vallées, entre les forêts et les champs, entre l’ici et l’ailleurs, entre les héritages d’hier et les projections futures. »

Damien Deville est géographe et anthropologue de la nature. Il est l’auteur de Toutes les couleurs de la Terre (Tana, 2020), de L’Homme qui arrêta le désert (Tana, 2022) et, au Pommier, d’un livre d’entretiens avec Augustin Berque, Entendre la Terre (2022).