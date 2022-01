Entendre la Terre – À l’écoute des milieux humains, d’Augustin Berque – Entretiens avec Damien Deville – Editions Le Pommier, 19 janvier 2022 – 180 Pages

Augustin Berque est une figure discrète. L’œuvre de ce géographe, philosophe, grand orientaliste et traducteur n’en irrigue pas moins la pensée contemporaine. Ses pas, du Maroc au Japon, l’ont mené à prêter l’oreille à la façon dont les paysages se peuplent, à dire la singularité des mondes à partir de la multitude des liens qui les composent et qui font de nature et culture un cheminement commun.

Ce livre est une invitation à entrer dans l’univers de ce passeur et infatigable voyageur. Augustin Berque s’y raconte et montre comment son œuvre et sa vie se sont nourries mutuellement. « Un géographe, ça pense avec ses pieds », dit le mantra légué par l’un de ses maîtres à penser, autre façon de dire qu’il n’est de savoir que situé, éprouvé, habité.

On y découvre ainsi un parcours d’intellectuel, les grands événements qui l’ont traversé. On y apprend surtout à penser par le milieu grâce à la mésologie, cette méthode qu’il a participé à forger, à même de raviver les liens que nous entretenons à l’autre, aux humains comme aux non-humains. Il invite enfin à habiter autrement la Terre en repensant territoires, architectures et démocraties.

Ancien directeur d’études à l’EHESS, Augustin Berque est théoricien du paysage et de la mésologie.

Damien Deville est géographe et anthropologue de la nature.