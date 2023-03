Ecolo, mon cul ! 14 dilemmes du quotidien pour aller au-delà du bullshit écologique, de Pierre-Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier – Editions Eyrolles, 16 février 2023 – 256 pages

Ce livre raconte l’histoire de votre prochain Noël en famille. Vous la connaissez déjà : les trajets interminables, les courses pour le repas, le déballage des cadeaux… Mais cette année, votre conscience écologique a franchi un cap, et vous souhaitez faire votre part.

Sauf que vouloir sauver la planète, c’est une chose ; faire des choix au quotidien pour réduire notre impact sur le vivant, c’en est une autre ! Sac plastique ou sac papier ? Steak de bœuf ou pavé végétal ? Wifi ou 4G ? Difficile d’y voir clair dans un monde complexe, surtout à l’heure du greenwashing généralisé.

À travers un voyage en 14 dilemmes, Écolo, mon cul ! décortique les implications environnementales de votre caddie de supermarché, et invite à réfléchir avec les auteurs aux évolutions collectives qui pourraient transformer notre impasse actuelle en un nouveau départ.

Pour les auteurs, qui s’en expliquent dans l’introduction, ce livre n’a pas vocation à être un énième cri d’alerte sur le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité, la pollution de l’air, des sols, des eaux, et tous les enjeux environnementaux qui conditionnent la survie de notre espèce […]. Ce livre est l’humble proposition de deux millenials angoissés par les décennies à venir et s’évertuant, comme beaucoup d’autres , à modifier, millimètre par millimètre, l’inclinaison d’un futur qui semble englué dans les erreurs du passé.

« Vous n’avez besoin de suivre personne, vous devez penser par vous-mêmes » : réfléchir, chercher, comprendre, discuter de la complexité, pourquoi pas vous émerveiller d’une époque qui s’achève, et peut-être même faire des choix concrets dans votre vie réelle. L’ouvrage donne toute l’énergie pour cela !

Pierre Rouvière est ingénieur, consultant en écoconception et « greenwashing fighter ». Il accompagne les entreprises dans l’évolution et la réduction de leurs impacts environnementaux. En parallèle, il a lancé le compte Instagram @ecolo_mon_cul.

Barnabé Crespin-Pommier est écrivain. Diplômé d’un master de recherche-création littéraire, il fait partie des lauréats du Prix du Jeune Écrivain francophone 2022 et cherche à transmettre des imaginaires permettant de penser un futur viable.

