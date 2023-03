Blablabla – En finir avec le bavardage climatique, d’Albin Wagener – Préface de Valérie Masson-Delmotte – Editions Le Robert/Temps de parole, 16 mars 2023 – 240 pages

Ce livre est un coup de poing qui décrypte les discours autour du climat, de la politique à l’économie, en passant par les médias et les réseaux pour dénoncer leurs écueils et bâtir un récit raisonné, tourné vers l’action. Son titre n’est pas sans évoquer le tonitruant « Blablabla » de Greta Thunberg sous les applaudissements de 400 jeunes du monde entier réunis à Milan par l’ONU, le 28 septembre 2021, pour élaborer leur vision commune de l’urgence climatique et des actions prioritaires à mener. Un « Blablabla » pour dénoncer l’inaction de nos « soi-disant dirigeants sur le climat ».

Pour en finir avec le bavardage climatique, le linguiste Albin Wagener décrypte la mécanique des récits et des manières de dire (ou de contester) l’urgence climatique. Quels en sont les ressorts, les enjeux et les pièges ? Et surtout, comment déjouer les impasses et le sentiment d’impuissance véhiculé par certains discours publics ? Car si les actes comptent bien plus que les discours, notre espèce a besoin de se raconter des histoires pour trouver sa place dans le monde, avancer et repenser sa manière d’être et d’agir.

Le livre s’ouvre sur une question lancinante : pourquoi, malgré les alertes des experts, les principaux acteurs économiques et politiques défendent-ils un ordre du monde destructeur du vivant ? Pourquoi ne rencontrent-ils pas une résistance à la hauteur de l’enjeu ?

Pour répondre à cette question, Albin Wagener explore en profondeur l’un des terrains fondamentaux de la bataille entre partisans et exploiteurs de la terre : celui du récit.

En effet, les récits produits de part et d’autre – y compris par les médias, généralistes ou dédiés – conditionnent nos perceptions de la situation environnementale. Greenwashing, climatoscepticisme, culpabilisation d’un côté, alliance au vivant et action collective de l’autre : l’impuissance comme la puissance d’agir ont leurs mots et leurs discours.

A ceux qui sont engagés dans l’action, le livre offrira une passionnante analyse du récit dominant qui les limite peut-être encore à beaucoup d’égards. A ceux qui veulent s’engager, il permettra de faire rapidement la part entre les récits piégés et les récits féconds.

Albin Wagener est enseignant-chercheur en analyse de discours. Spécialisé en communication environnementale, il traite également des questions numériques et sociales. Il a par ailleurs créé le média parodique Malheurs actuels.

Avec une préface de Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, co-présidente du groupe n°1 du GIEC et directrice de recherche au Commissariat à l’énergie atomique (CEA).

