Les échos logiques, de Thierry Dutoit, Thierry Gauquelin, Thierry Perez et Thierry Tatoni – Illustrations de Margaux Bidat – Editions Actes sud, 5 avril 2023 – 128 pages dont 90 illustrations

Face au changement climatique, tout le monde (ou presque) s’accorde sur l’urgence de repenser nos rapports à la nature. Mais quels sont les moyens d’action mis à disposition de nos sociétés pour s’engager dans cette nécessaire transition écologique ? Comment changer nos comportements et agir au mieux pour le vivant… et donc aussi pour nous ?

Quatre chercheurs, tous écologues, portent ici leur regard sur les relations qu’entretiennent l’homme, la société et l’environnement.

Chacun, avec son expertise, nous livre son point de vue critique sur notre rapport à la nature et nos interactions avec elle. Éclairants, enrichissants et facilement accessibles, leurs propos nous offrent ainsi de nouvelles perspectives et nous invitent à repenser nos pratiques tout en nous offrant un beau voyage à la découverte de leurs univers de recherche.

Par exemple, le premier nous fait découvrir les espèces ingénieures et leur intérêt pour restaurer des écosystèmes endommagés par les activités humaines, tandis qu’un autre nous explique les enjeux de l’écologie globale. Un autre encore aborde nos rapports aux milieux marins, cette partie de notre planète si essentielle à notre équilibre mais que l’on connaît finalement encore si peu… Quant au dernier, il nous emmène à la rencontre de la riche et fondamentale biodiversité des sols, nous faisant découvrir ces multiples espèces qui les habitent, si utiles à la santé de la planète.

Les Échos-logiques est une série de podcasts questionnant les relations homme-société-environnement. Quel regard portent les écologues sur ces relations qu’ils étudient au quotidien ? Au fil des épisodes, nous découvrons quatre points de vue critiques sur notre rapport à la nature et nos façons de la “gérer”. Alors que les changements globaux nous imposent de les repenser, tendons l’oreille pour capter leurs Échos… logiques !

Cette série est proposée par les équipes communication de l’Observatoire des sciences de l’univers, de l’Institut Pythéas (AMU, CNRS, IRD) et de l’Institut méditerranéen pour la transition environnementale (ITEM) d’AMU, avec quatre écologues de l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE).

Thierry Dutoit est écologue à l’IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’écologie), spécialiste en restauration écologique.

Thierry Gauquelin est écologue à l’IMBE, spécialiste de la biodiversité et de l’écologie des sols et des forêts.

Thierry Perez est écologue à l’IMBE, spécialiste des milieux marins.

Thierry Tatoni est écologue à l’IMBE, spécialiste en écologie du paysage et biologie de la conservation.