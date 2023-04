Comment s’orienter ? Permaculture et descente énergétique, de David Holmgren – Editions Wildproject, 3 février 2023 – 250 pages

À moyen terme, le changement climatique et l’épuisement des ressources fossiles vont inévitablement nous rattraper. Que faire face à ces réalités ? Comment vont-elles modifier nos sociétés et nos économies ?

À partir de ce diagnostic et de ces questions, David Holmgren identifie quatre scénarios d’avenir : 1) dirigisme et sociétés de contrôle (« brown tech » ou technologie brune) ; 2) États-providences et énergies renouvelables (« green tech ») ; 3) sociétés écologiques désindustrialisées (« intendance de la Terre ») ; 4) effondrement et tribalisme néo-féodal (« canot de sauvetage »). Ces quatre scénarios de descente énergétique ne sont pas mutuellement exclusifs : ils glissent les uns vers les autres. Se préparer activement au troisième est la meilleure façon d’éviter que le monde ne bascule dans le dernier.

Ce travail inédit de « prospective écologique » s’inscrit dans le droit fil de la permaculture – un projet de transformation indissociablement agricole et social.

Ce livre regroupe des textes choisis, traduits et présentés par Sébastien Marot, philosophe et professeur en histoire de l’architecture.

La boussole que nous offre David Holmgren est l’un des outils les plus précieux dont nous disposons aujourd’hui pour nous orienter et nous guider dans la confusion du monde. »

Sébastien Marot

Sommaire :

Imaginer et projeter la descente : le parcours de David Holmgren – Introduction de Sébastien Marot

1/ Scénarios de descente

2/ Lettre d’excuses des baby-boomers aux générations qu’ils ont privées de leurs moyens

3/ Le clivage des classes sociales par temps de pandémie : une perspective permaculturelle

4/ Le problème est la solution, mais les solutions peuvent aussi dégénérer en (bons vieux) problèmes

5/ Rumination pandémique : les nouveaux habits du Brown Tech

David Holmgren (né en 1955) est un penseur et militant australien connu pour être le cofondateur et le principal théoricien de la permaculture. Il développe depuis les années 2000 une réflexion de fond sur l’avenir de nos sociétés.