La mer autour de nous, de Rachel Carson – Préface de Daniel Pauly –Postface de Christian Sardet et Éric Karsenti – Editions Wildproject, 5 mai 2023 – 352 pages

« Il est étrange de penser que la vie a surgi de la mer, et que la mer est désormais menacée par l’une des formes de cette vie. Mais la mer, même si elle est entraînée dans une évolution désastreuse, continuera à exister ; la menace porte plutôt sur la vie elle-même. » – Rachel Carson, 1960

Publié en 1951, ce livre fait l’objet d’une réédition qui nous permet de redécouvrir toute sa pertinence, avec des informations rectifiées ou bonifiées. Plus de 70 ans après sa publication, La Mer autour de nous demeure la synthèse de référence en écologie marine. La capacité de Carson à saisir et raconter l’océan comme un tout vivant fait de ce livre un guide irremplaçable, tant pour les néophytes que pour les chercheurs. Vendu à 1 000 000 d’exemplaires, traduit en trente langues, cet ouvrage vibrant et passionné, destiné au grand public, a influencé plusieurs générations. Pour tous les lecteurs, à partir de 12 ans.

Les menaces – surtout d’origine humaine — qui pèsent sur l’écosystème marin sont ici parfaitement dénoncées. Selon Carson, l’Homme a voulu conquérir des iles sur lesquelles il n’avait jamais mis pied, ou consommer massivement des ressources limitées, modifiant ainsi trop rapidement l’équilibre précaire de la biodiversité marine. Mais Rachel Carson ne s’inquiète pas du sort de la mer. Elle en souligne plutôt le caractère immuable, qui contraste avec la fragilité de la vie qui en est provenue. L’avenir de la Terre se joue en grande partie dans les océans.

Rachel Carson (1907-1964) est la mère du mouvement écologiste. Dix ans avant Printemps silencieux, cette biologiste marine fut dʼabord célèbre pour son best-seller La Mer autour de nous. Rachel Carson a été saluée par le Time magazine comme « lʼune des femmes les plus influentes du XXe siècle ».