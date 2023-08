Earth for All /Terre pour Tous – Nouveau Rapport au Club de Rome – Editions Actes sud, « Questions de société », 27 septembre 2023 – 304 pages

Antidote au désespoir et feuille de route pour temps très incertains, « Earth for all » est le pendant du célèbre rapport Meadows, « les Limites de la croissance », commandé par le Club de Rome en 1972. Cinquante ans après, toujours sous l’égide du Club de Rome, un groupe de scientifiques et d’économistes de premier plan propose deux scénarios et cinq changements de cap radicaux pour parvenir, en une seule génération, à un état de prospérité partagée sur la Terre. Earth for All/Terre pour Tous, tout en se fondant sur les acquis du Rapport Meadows, s’attache à repenser le capitalisme dans le respect des limites planétaires afin d’“envisager un avenir sain, sûr et prospère à l’ère de l’anthropocène”.

Earth for All/Terre pour Tous est une initiative internationale qui explore les moyens à mettre en œuvre pour que les sociétés humaines puissent garantir à leurs populations un niveau de bien-être décent à l’horizon du siècle. Elle a été lancée en 2020 par le Club de Rome, la BI Norwegian Business School, le Centre de résilience de Stockholm et l’Institut de recherche de Postdam sur les effets du changement climatique.

1972 : Les Limites à la croissance (dans un monde fini) ou Rapport Meadows

Cet ouvrage, qui doit son nom à ses principaux auteurs, les écologues Donella Meadows et Dennis Meadows, a été commandé par le Club de Rome : il a remis en cause le dogme de la croissance et prédit l’effondrement du système planétaire à moins que l’humanité ne stabilise sa population et sa production industrielle. Il insistait sur la nécessité de réinventer les modèles économiques.

2022 : Earth for All/Terre pour Tous Nouveau Rapport au Club de Rome

Une équipe internationale de scientifiques, d’économistes (issus de la Commission sur l’économie transformationnelle) et d’experts pluridisciplinaires a exploré pendant deux ans les possibilités de créer des mondes alternatifs. Baptisé Earth for All/Terre pour Tous, le projet présente, à partir d’un modèle de dynamique des systèmes ultraperfectionné (qui articule entre eux de très nombreux facteurs au sein de grandes régions du monde : le comportement humain, le développement technologique, la croissance économique, la production alimentaire, etc.), un ensemble d’hypothèses et leurs répercussions sur la biosphère et le climat au cours du XXIe siècle.

“Earth for All/Terre pour Tous démontre de manière concluante que l’avenir de l’humanité sur une planète vivable dépendra de la réduction drastique des inégalités socio-économiques et d’une répartition équitable des richesses et du pouvoir. Il constitue une lecture essentielle sur le long chemin qui nous mènera vers une société où la Terre est à tous et pour tous.”

Thomas Piketty

Deux scénarios

António Guterres, Secrétaire général des Nations unies, déclarait en 2021 que le monde se dirigeait soit vers un déclin, soit vers une avancée. L’équipe de Earth for All/Terre pour Tous s’est penchée sur deux scénarios possibles à l’échelle mondiale, au cours de ce siècle.

– “Trop peu, trop tard”

Ce scénario envisage la trajectoire du développement économique et de la consommation non durable si l’on poursuit la même voie que ces quarante dernières années. Les dysfonctionnements politiques et les crises permanentes s’aggraveront-ils, ou bien verra-t-on une lumière au bout du tunnel ?

– “Le pas de géant”

Ce scénario envisage quant à lui une trajectoire où les sociétés prendraient dès maintenant des décisions extraordinaires et investiraient massivement pour renforcer la cohésion sociale, instaurer la confiance et définir, pour l’essentiel, un nouveau contrat social entre les populations et les États. Et si nos sociétés se mettaient à investir pour appréhender véritablement notre avenir collectif sur Terre, et au-delà ?

Le livre développe ensuite un plan d’action, pensé dans un cadre systémique, qui soit équitable, juste et abordable pour tous, visant à réduire substantiellement les risques d’effondrement.

Les cinq changements de cap primordiaux

1.Mettre fin à la pauvreté

2.S’attaquer aux inégalités flagrantes

3.Émanciper les femmes

4.Assainir notre système alimentaire au bénéfice de la santé humaine, animale et de celle des écosystèmes

5.Opérer une transition vers les énergies propres

Le modèle Earth for All/Terre pour Tous a permis d’articuler entre elles les diverses actions et d’évaluer si, ensemble, elles créent une dynamique économique qui engage très rapidement l’économie mondiale dans une voie résiliente. Résultat : ces cinq changements de cap pourraient faire disparaître la pauvreté absolue vers 2050, à condition que la prochaine décennie connaisse la transformation économique la plus rapide de l’Histoire.

Cette évolution du système reposera donc sur un nouveau contrat social entre les gouvernements et les citoyens fondé sur :

une pensée cathédrale – c’est-à-dire une pensée sur le long terme et intergénérationnelle ;

l’adoption de nouveaux indicateurs économiques ;

des marchés remodelés et un système financier mondial amélioré ;

la circularité et la régénération ;

de nouveaux modes de réflexion sur les droits de propriété, afin que chacun puisse bénéficier du patrimoine commun de l’humanité.

Une transformation plus importante que le plan Marshall, la Révolution verte, les mouvements anticoloniaux, les mouvements pour les droits civiques… Earth for All/Terre pour Tous est tout cela à la fois, et plus encore. Et ses auteurs nous prouvent que c’est faisable.

Le Club de Rome

Fondé en 1968, le Club de Rome est un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de cinquante-deux pays, préoccupés par les problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu’en développement.

Les principaux auteurs