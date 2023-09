Écopsychologie : le soin de l’âme et de la Terre, de Theodore Roszak, Mary Gomes, Allen Kanner (éd.) – Traduit de l’anglais par Morgane Iserte – Editions Wildproject /Collection “Le Monde qui vient”, 6 octobre 2023 – 224 pages

L’écopsychologie est un champ de recherche apparu dans les années 1990, qui fait l’hypothèse d’une intelligence écologique supérieure, ancrée dans les fondements inconscients de la psyché. Le fond de l’âme, ce ne serait pas tant la sexualité ou la volonté de puissance – mais la nature elle-même. Détruire la nature, ce serait donc aussi détruire nos âmes.

Cette idée, qui bouleverse les conceptions modernes, est cependant immémoriale dans la plupart des sociétés humaines, notamment amérindiennes. À partir d’une perspective occidentale, ce recueil propose donc une réflexion collective et polyphonique sur les liens entre l’âme et la Terre. Mobilisant notamment l’écoféminisme et l’anthropologie, l’écopsychologie esquisse une nouvelle définition de la santé, qui articule vie intérieure et vie terrestre. Pourquoi les Modernes sont fous, et pourquoi on ne peut guérir la Terre sans guérir nos âmes.

Une anthologie pionnière (1995) qui a apporté de nouvelles perspectives aux pensées de l’écologie et a révolutionné la psychologie moderne.

Parmi les contributeurs à ce volume figurent des psychothérapeutes, des penseu·ses et des militant·es. Destiné à toutes celles et ceux qui se préoccupent de comprendre autrement la névrose, ce livre offre une initiation aux champs d’étude et de pratiques thérapeutiques de l’écopsychologie.

Découvrir un extrait

On en parle …

« L’écopsychologie offre une dimension puissante au mouvement écologiste, en suggérant qu’en vivant en meilleure harmonie avec le monde naturel, non seulement nous aiderons à sauver notre planète, mais améliorerons aussi notre santé mentale et serons des êtres humains plus épanouis. »

Jane Goodall, primatologue

« Il est remarquable qu’en dépit de sa signification pour le bien-être humain, la relation de l’esprit au monde naturel ait été largement ignorée par la science. Les contributeurs de ce volume explorent le territoire non cartographié qui se trouve devant nous: j’espère qu’ils seront bientôt plus nombreux.»

O. Wilson, biologiste

« Avec ce livre, l’écopsychologie prend son envol et devient une école de pensée. À partir des intuitions de Theodore Roszak, cette école va mobiliser des savoirs et des savoir-faire issus de tous les domaines de la connaissance et de l’action, de l’écologie à l’éducation, de la psychologie au travail social, du féminisme au dialogue des cultures, des spiritualités et des civilisations. Le programme radical de l’écopsychologie repose sur le principe qu’il ne peut y avoir de changement écologique véritable sans une métamorphose de l’âme, et, dans une dialectique pleine de créativité et d’humilité, qu’il ne peut y avoir de transformation personnelle sans une révolution sociale et la guérison de la Terre, malade de la civilisation capitaliste occidentale. »

Mohammed Taleb, écrivain

Sommaire

Prologue de James Hillman, Une psyché aux dimensions de la Terre,

Theodore Roszak, Quand Psyche rencontre Gaia

Paul Shepard, Nature et folie

Chellis Glendinning, La technologie, le traumatisme et le sauvage

Mary Gomes et Allen Kanner, Le viol des jeunes filles du puit

Leslie Gray, Shamanisme et écopsychologie

Joanna Macy, Travailler sur le désespoir écologique

Betty Roszak, L’esprit de la déesse

David Abram, L’écologie de la magie

Jeannette Armstrong, Gardiens de la Terre

Les auteurs

DAVID ABRAM (né en 1957) est philosophe. Sa pratique de magicien l’a amené à échanger avec de nombreux sorciers au Népal, en Indonésie et en Amérique du Nord. Il est l’auteur de Comment la terre s’est tue (La Découverte, 2013).

JEANNETTE ARMSTRONG (née en 1948) dirige l’école internationale d’écriture En’owkin à Pentincton (Colombie britannique). Elle est une figure importante des mouvements indigènes.

CHELLIS GLENDINNING (née en 1947) est autrice et activiste. Pionnière de l’écopsychologie et proche du courant biorégional, elle vit à Chimayo (New Mexico).

JAMES HILLMAN (1926-2011) a été le chef de file des psychologues jungiens aux États-Unis. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont plus de la moitié a été traduit en français.

JOANNA MACY (née en 1929), militante at autrice, est conférencière et animatrice de séminaires. Son atelier « le travail qui relie » touche des milliers d’organisations de toute sorte dans le monde. Elle est l’autrice de plusieurs livres dont certains sont traduits en français.

BETTY ROSZAK (née en 1933), poète et autrice, a notamment coordonné l’ouvrage collectif Masculine/feminine (Harper & Row, 1969).

PAUL SHEPARD (1925-1996) a occupé la chaire de philosophie de la nature à l’Université de Claremont et de Pitzer pendant plus de vingt ans. Aux États-Unis, ses livres ont eu une influence déterminante sur les humanités écologiques et sur le mouvement écologiste.

LESLIE GRAY, fondatrice du Woodfish Institute, est une psychologue clinicienne oneida/seminole. Elle a également enseigné la médecine amérindienne à Berkeley.

MARY GOMES est professeur de psychologie à Sonoma State University (Californie), où elle enseigne l’écopsychologie depuis plus de 25 ans. Elle vit sur les terres ancestrales du peuple Ohlone (Berkeley).

ALLEN KANNER, psychologue, est l’auteur de nombreux articles à l’intersection de questions psychologiques, politiques et sociales, centrées sur les alternatives au capitalisme. Il vit sur les terres ancestrales du peuple Ohlone (Berkeley).

THEODORE ROSZAK (1933-2011) est un historien américain qui a popularisé la notion de « contre-culture » en 1968 dans Naissance d’une contre-culture (La Lenteur, 2021) et la notion d’« écopsychologie » dans son livre La Voix de la Terre (1992), à paraître chez Wildproject.

Les éditeurs

Theodore Roszak (1933-2011) est un historien, professeur à l’université de Californie, un sociologue et un écrivain américain. Il a popularisé la notion de contre-culture en 1968 dans Naissance d’une contre-culture et la notion d’écopsychologie dans son livre La Voix de la Terre, en 1992 (à paraître chez Wildproject en 2024). Il est aussi l’auteur de plusieurs essais consacrés à l’information, la science, la culture, l’écologie, la psychologie, l’impérialisme américain. Il collaborait également au New York Times. La troisième et dernière partie de sa vie d’auteur est consacrée à la fiction (largement traduite en français), avec laquelle il continue d’explorer les mêmes thèmes.

Mary Gomes est professeure de psychologie à Sonoma State University (Californie), où elle enseigne l’écopsychologie depuis plus de 25 ans.

Allen Kanner, psychologue, est l’auteur de nombreux articles à l’intersection de questions psychologiques, politiques et sociales, centrées sur les alternatives au capitalisme. Mary Gomes et Allen Kanner vivent ensemble, sur les terres ancestrales, non cédées, du peuple Ohlone (Berkeley, Californie).