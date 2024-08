Denise ou la fin d’un monde, de Philippe J. Dubois – Editions Delachaux et Niestlé, 13 septembre 2024 – 128 pages

Ingénieur écologue, ornithologue et écrivain, Philippe J. Dubois publie ce nouvel essai Denise, ou la fin d’un monde, chez Delachaux et Niestlé, une étude ethnologique d’un témoin silencieux, Denise, 96 ans, auvergnate, dont la sobriété du mode de vie, en connexion avec son environnement rural, raconte un monde qui disparaît.

À travers des anecdotes très révélatrice sur l’observation de la nature environnante et des réflexions profondes et documentées sur l’avenir de nos terres, le livre invite à une réflexion sur nos modes de vie modernes, l’avenir menacé des agriculteurs, la dégradation des forêts et de la campagne et sur la nécessité d’une transition vers des pratiques plus durables pour préserver notre environnement.

Témoin de près d’un siècle de bouleversements environnementaux et agricoles, vivant simplement, avec une empreinte écologique quasi nulle, Denise, auvergnate de 96 ans, nous donne à réfléchir sur ce que fut notre Terre il y a peu encore et comment elle s’est transformée au fil des décennies.

Denise nous apprend à observer les changements au sein de la biodiversité à l’échelle locale, dans cet environnement agricole longtemps préservé. Ce qui nous donne l’occasion d’élargir le champ de réflexion sur les mécanismes qui ont conduit l’humanité jusqu’à ce point de bascule.

Perte de la mémoire de ce qui était (amnésie écologique), non-reconnaissance des lieux qui furent les nôtres (solastalgie) et peur du futur, c’est tout un processus, parfois insidieux que l’on trouve ici développé.

Denise est à la fois un stigmate d’un temps révolu, mais aussi un repère nécessaire qui doit nous inciter à réfléchir et à agir, pour modifier cette trajectoire devenue folle.

C’est ce témoignage que Philippe J. Dubois a voulu mettre en avant en le replaçant dans le contexte du changement global que connaît notre planète.

Nous avons entre les mains les outils pour nous extraire de nos mauvaises habitudes et de notre pessimisme face à l’avenir.

Ingénieur écologue, ornithologue et écrivain, Philippe J. Dubois mène depuis des années une réflexion sur l’impact des bouleversements environnementaux sur notre façon d’appréhender la nature, la perte de mémoire, la tristesse de voir une nature que l’on ne reconnaît plus et le questionnement que cela engendre pour notre avenir.

Il a dirigé les Éditions Delachaux et Niestlé pendant 17 ans et est directeur de la rédaction de la revue Ornithos.

Il est également l’auteur de nombreux ouvrages dont La Grande Amnésie écologique, Le chagrin écologique, petit traité de solastalgie, Petite philosophie des oiseaux (avec Élise Rousseau) traduit en 21 langues.