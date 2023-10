Vandana Shiva, mémoires terrestres – Autobiographie – Editions de l’échiquier et éditions Wildproject, 6 octobre 2023 – 224 pages

Depuis les forêts himalayennes de son enfance jusqu’aux tribunes de l’ONU, Vandana Shiva offre pour la première fois le récit complet de son combat pour la vie et pour la Terre, soit plus de 50 ans de résistances planétaires.

« Mes souvenirs d’enfance les plus intimes sont les images et les sons, les goûts et les odeurs des forêts de l’Himalaya où j’ai grandi ; elles sont devenues mon berceau physique et intellectuel. Je ressens un lien ombilical profond avec les forêts de rhododendrons, de chênes et de déodars, ainsi qu’avec les ruisseaux de montagne. »

Dans une écriture à la fois sensible et rebelle, elle revient sur près de cinquante années de lutte contre la déforestation et contre l’accaparement de l’eau et des semences. Défenseuse infatigable de l’autonomie alimentaire, des connaissances indigènes et de la démocratie directe, Vandana Shiva établit par ses actes et sa pensée les liens entre crise écologique, patriarcat et capitalisme.

Lutte contre les OGM, catastrophe de Bhopal, mouvement Chipko : ces Mémoires terrestres nous font retraverser un demi-siècle de résistances planétaires en faveur de l’écologie et de la Terre-mère. Par son destin hors du commun, la militante indienne incarne l’idée, aux côtés de tant d’autres, que les femmes sont « les véritables gardiennes des connaissances liées à la biodiversité ».

Vandana Shiva s’impose ici comme une héritière des luttes menées par Gandhi et Rachel Carson.

Cet ouvrage est un récit porté par une prose simple et accessible, dans la tradition des grandes autobiographies (Gandhi, Jung, etc.). C’est là une porte d’entrée idéale dans l’œuvre et la pensée de Vandana Shiva : ses mémoires font le lien entre tous les aspects de sa réflexion et permettent de comprendre la genèse de ses luttes.

« De la graine, j’ai tiré les leçons de l’auto-organisation et du renouvellement, de la diversité et de la démocratie. De la théorie quantique, j’ai appris la non-séparabilité et la non-localité ; l’indéterminisme et l’incertitude ; la complémentarité et la non-exclusion ; le potentiel et la probabilité. Les quanta et la graine nous conduisent au-delà du monde mécaniste, fragmenté, divisé, inerte, linéaire et déterministe de la science réductionniste. Et ils nous conduisent au-delà de l’industrialisation et de la marchandisation de la vie, qui détruisent le tissu fragile de la planète et de la société. De différente manières, la graine et les quanta créent un monde de relations, de connexions, d’évolutions dynamiques et de potentiels toujours nouveaux. Avec la graine, nous pouvons retisser la toile de la vie en partenariat avec d’autres espèces, tout en augmentant leur potentiel à répondre aux besoins humains de base, de manière soutenable et équitable. Dans la liberté de la graine se trouvent l’espoir et le potentiel d’un monde meilleur ; et en chacun de nous se trouvent les graines de notre humanité la plus profonde et la plus élevée, celle d’être des membres de la famille terrestre. »

Née en 1952, Vandana Shiva est une militante écologiste et écoféministe indienne dont l’influence est mondiale. Elle dirige la Fondation de recherche pour la science, la technologie et l’écologie, et a fondé l’ONG Navdanya destinée au développement de l’agriculture biologique. Elle a écrit plus de 20 livres, dont 1 % : reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches et Restons vivantes : femmes, écologie et lutte pour la survi, publiés en français aux éditions Rue de l’échiquier, et Monocultures de l’esprit aux éditions Wildproject. Elle a reçu en 1993 le prix Nobel alternatif « pour avoir placé les femmes et l’écologie au cœur du discours sur le développement moderne ».

Vandana Shiva sera en France du 15 au 18 novembre 2023 pour la promotion du livre – Programme