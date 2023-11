L’écologie politique – Des racines idéologiques à l’heure du choix, de Louis Lasnon – Préface de Frédérick Lemarchand – Editions L’Harmattan / Collection sociologies et environnement, 16 novembre 2023 – 282 pages

Malgré le constat de l’urgence climatique partagé par une grande partie de la population, les voix divergent quant aux moyens politiques à mettre en œuvre pour apporter des réponses concrètes aux défis environnementaux auxquels nous devons faire face.

L’écologie politique, héritière de penseurs et théories diverses et variées et reposant sur des courants sans frontières solides, est aujourd’hui représentée par une multitude de slogans, de programmes, de candidats tout aussi différents. Pour agir efficacement contre les effets du changement climatique et inverser la tendance, il nous faut avant tout savoir de quelle écologie on parle.

Que l’on soit citoyen intéressé par la question écologique, militant, chercheur ou acteur de la transition écologique au niveau territorial, cet ouvrage offre une étude détaillée et critique de l’écologie politique et de ses diverses solutions, partant d’une étude des pionniers de l’écologie pour faire atterrir les questions écologiques dans le présent territorial.

Louis Lasnon est ingénieur d’étude en sociologie, membre associé du CERREV à l’Université de Caen Normandie.