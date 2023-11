Pour éviter un crime écologique de masse, de Claude Henry – Editions Odile Jacob, 29 mars 2023 – 240 pages

»À l’assaut de la planète, il y a les entreprises qui produisent et distribuent les combustibles fossiles ; les entreprises de la chimie particulièrement à travers la domination qu’elles exercent sur l’agriculture industrielle ; et toutes celles qui exploitent intensivement les organismes vivants, notamment dans les forêts et les mers. Directement ou indirectement, arrogantes et cyniques, elles tuent la vie ; c’est d’ailleurs l’une des principales sources de leurs profits. »C. H.

Ce livre dénonce un crime écologique de masse, chiffres et faits à l’appui. Il montre aussi que la révolution écologique est en marche et en détaille les outils et les institutions. Enfin, il pointe la schizophrénie des autorités publiques, coupables de complaisance à l’égard des entreprises criminelles : si elles n’acceptent pas de mettre en place les régulations qui étoufferont ces dernières, la révolution sera violente, car nos enfants et petits-enfants veulent avoir un avenir.

Claude Henry, formé en physique et en économie, est professeur honoraire de l’École polytechnique. Il a aussi enseigné à Columbia University et Sciences Po Paris. Il est fellow de l’Econometric Society et membre d’honneur de l’Association française des économistes de l’environnement et des ressources naturelles. De 2003 à 2020, il a présidé le conseil scientifique de l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).