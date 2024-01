La Malédiction de la muscade – Une contre-histoire de la modernité, de Amitav Ghosh – Traduit de l’anglais par Morgane Iserte – Editions Wildproject /Collection Le Monde qui vient, 12 janvier 2024 – 344 pages

Une nuit d’avril 1621, sur l’île de Banda Besar à l’extrême ouest de l’océan indien, une lampe tombe à terre. Cet événement déclenche le massacre de la population de l’île par les soldats hollandais. La raison de ce génocide : le monopole mondial du commerce de la noix de muscade.

À partir de la noix de muscade, Amitav Ghosh met en scène la malédiction des ressources qui font des îles Banda le lieu d’une des premières guerres extractivistes — et un point de départ pour les grands troubles de notre temps : la crise écologique et les crimes coloniaux.

De Banda Besar à Standing Rock et jusque dans les profondeurs de la forêt amazonienne, l’auteur assemble des récits de destruction et de résistance comme autant de pièces d’un puzzle.

Entre carnet de voyage et enquête historique, La Malédiction de la muscade souligne le rôle central de nos récits collectifs dans la réparation du monde.

« Nous sommes profondément redevables à Amitav Ghosh pour son esprit brillant, sa plume acerbe et son âme généreuse. Ne passez pas à côté de ce livre, et surtout ne vous dites pas que vous en connaissez déjà le contenu, car vous vous tromperiez. »

Naomi Klein

Né en 1956 à Calcutta, Amitav Ghosh est l’un des grands écrivains anglophones contemporains. Ghosh est mondialement reconnu pour ses vastes romans historiques. Parmi ses parutions les plus remarquées en France : Les Feux du Bengale (Seuil, 1990, prix Médicis étranger) ; une trilogie chez Robert Laffont : Un océan de pavots (2010, sélection Booker Prize), Un fleuve de fumée (2013), Un déluge de feu (2017).

La Malédiction de la muscade est le troisième volet d’une trilogie écologique ouverte avec un essai (Le Grand Dérangement, Wildproject, 2021) et un roman (La Déesse et le marchand, Actes Sud, 2021), qui confirme Amitav Ghosh comme un penseur majeur de l’écologie.