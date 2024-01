Vers l’écologie profonde, de Arne Næss avec David Rothenberg – Traduit de l’anglais par Dominic Bellec – Editions Wildproject /Collection de poche, 3 novembre 2023 – 344 pages

En fondant l’écologie profonde en 1973, Arne Næss a donné à l’écologie l’une de ses premières expressions philosophiques. Revendiquant l’héritage de Spinoza, de Gandhi et de John Muir, Næss définit l’écologie profonde contre cette écologie « superficielle » qui vise à pérenniser le développement des pays riches. Cette aventure philosophique était d’abord militante. En 1970, un an avant la création de Greenpeace, il s’était enchaîné à un rocher face à la cascade de Mardalsfossen (Norvège), dans une action collective non violente contre la construction d’un barrage.

Dans ce savoureux dialogue autobiographique avec David Rothenberg, Næss revient sur son parcours intellectuel, politique et humain. De la psychanalyse à la chimie, de la musique à l’escalade, en passant par ses activités de résistant, on refait avec lui le chemin qui l’a conduit à quitter un jour l’université pour embrasser l’écologie et mettre en œuvre sa « révolution copernicienne ».

Avec une nouvelle traduction de l’article de 1973.

Le contexte de cette réédition

1973. Dans un texte de 10 pages devenu historique, le philosophe norvégien Arne Næss (1912-2009) anticipe les déviances du « développement durable », de la « croissance verte » et de l’« écomodernisme » – et définit l’écologie profonde comme une révolution culturelle et philosophique.

Ostracisé et diffamé pendant des décennies, son travail a été récemment reconnu sur le plan académique, notamment en France (et publié chez Dehors en 2008, Wildproject en 2009, Seuil en 2016 et PUF en 2021).

50 ans plus tard, Næss continue cependant de faire l’objet de préjugés (« c’est un misanthrope »), de calomnies (« c’est un nazi» ) et de critiques injustifiées (« il est antisocial »).

Arne Næss, résistant durant la Seconde Guerre mondiale, proche de Nehru, disciple de Gandhi, fervent démocrate, « tiers-mondiste » en son temps, était aussi le plus grand philosophe de Norvège au moment où il quitta l’université pour devenir un militant écologiste déclaré.

La marginalisation de Næss aurait-elle à voir avec une difficulté collective à intégrer et métaboliser son message politiquement et philosophiquement radical ?

Premier livre publié par Wildproject en 2009 (l’année de la disparition de Næss), cette édition en poche est l’occasion de (re)découvrir l’écologie profonde et de retracer la vie d’un géant, mort à presque 100 ans, dont la vie traverse le XXe siècle.

Arne Næss (1912-2009), alpiniste, résistant, fondateur du mouvement mondial de « lʼécologie profonde », est lʼun des grands philosophes du XXe siècle.

David Rothenberg (né en 1962) est un auteur et compositeur états-unien.