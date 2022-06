Yuga – Les derniers pas de l’homme moderne – Le temps pour chacun de comprendre où nous allons et de suivre un choix, de Ramesh Caussy – Editions Baudelaire, mars 2022 – 192 pages

Cet essai illustré présente de façon originale et novatrice les raisons qui nous ont amenés à cette situation de dégradation du monde, des économies et de l’espoir humain. Sans s’en apercevoir, l’humanité vient d’entrer dans un Yuga : une nouvelle ère formée sous l’impulsion des technologies, et dans laquelle l’Homo sapiens n’est pas invité. Il lui reste peu de temps pour initier son dernier changement.

Dans un contexte de perte de confiance envers les décideurs, les médias, les scientifiques ou les institutions, l’auteur propose sa voix celle d’un homme du « sol » de la société française qui, par son immersion de plus de vingt-cinq ans dans l’industrie des technologies, apporte un éclairage neuf. Il propose une vision avant-gardiste sur des éléments structurants qui, d’ici 2050, permettront de comprendre comment et pourquoi le monde va basculer. Il revient aux Homo sapiens de reprendre la plume du récit qui s’écrit à leurs dépens.

Comment sommes-nous arrivés au monde d’aujourd’hui ? Les repères de la rupture. L’émergence des systèmes d’outils. L’outil de la rupture. Un changement de dimension. Le point d’entrée dans le Nouveau Monde. Une crise du système économique. Une crise écologique. Une voix qui vient du sol… Autant de chapitres illustrés par des images en noir et blanc de Mélisande Boivin, qui expliquent comment nos « sociétés sont entrées dans un processus de transformation dont chacun perçoit, de sa position sociale, une partie des effets qui conduit à l’affaiblissement de nos civilisations. Le point de rupture qui se dessine à mesure de nos renoncements façonne alors l’émergence d’une prochaine ère de prospérité, mais elle ne sera pas pour tous. »

Un essai qui « vise modestement à amorcer une prise de conscience sur des sujets qui devraient figurer en position haute sur l’agenda des questions sociétales. »