2030, c’est demain ! Un programme de transformation sociale-écologique. Ouvrage collectif sous la direction de Mathilde Dupré, Wojtek Kalinowski, Jésabel Couppey-Soubeyran et Dominique Méda – En partenariat avec l’Institut Veblen pour les réformes économiques – Edition Les Petits Matins, mai 2022 – 256 pages

Les alertes scientifiques sont sans ambiguïté : face à la crise écologique, il nous reste moins de dix ans pour agir. Confrontés à cette urgence, les décideurs politiques apparaissent désemparés, voire détournent le regard. Mais l’impuissance publique n’est pas une fatalité. En France comme ailleurs, on observe le même désir de changement, la même quête de solutions. En témoignent les mouvements de la jeunesse, les innombrables initiatives locales, les actions en justice et toutes les formes d’expression citoyenne qui contestent l’insuffisance des mesures adoptées pour produire autrement, réduire les inégalités et favoriser la sobriété.

« Le message des scientifiques est clair : cette décennie est cruciale pour limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre (GES) et commencer à adapter nos sociétés aux effets du changement climatique. […] Si nous voulons réellement mettre la France et l’Europe sur la voie de la neutralité carbone à l’horizon 2050 et d’une prospérité décorrélée de l’utilisation des ressources, il faut accélérer les réformes déjà engagées et en amorcer beaucoup d’autres ».

Cet ouvrage collectif montre que des solutions sont à notre portée, à condition de tenir fermement ensemble les enjeux écologiques, démocratiques et sociaux. Il pointe les incohérences actuelles et propose des réponses plus systémiques, allant dans le sens d’une planification écologique menée à plusieurs échelles. Fiscalité, travail, finance, commerce, État social, consommation… C’est en revoyant en profondeur notre logiciel économique et en renforçant notre démocratie que l’on pourra relever les défis très concrets posés par le système énergétique, les transports ou encore l’agriculture. Car la transition écologique n’est rien de moins qu’un formidable projet de société.

