Nature, de Baptiste Lanaspeze – Editions Anamosa / Collection « Le mot est faible », 5 mai 2022 – 104 pages

En redonnant du crédit à l’idée que nous faisons partie d’un monde vivant, les pensées de l’écologie accompagnent aujourd’hui une recomposition de l’idée de nature, lourde de conséquences politiques et qui ébranle en profondeur les croyances et les valeurs de l’Occident moderne. Voici dans cet opus quelques balises pour se repérer dans ce vaste chantier philosophique.

Après des études de philosophie et différents postes dans l’édition, Baptiste Lanaspeze, l’auteur de ce livre, a créé en 2009 Wildproject à Marseille, une maison pionnière dans la diffusion des pensées de l’écologie et de la philosophie environnementale. Dans une époque de prolifération parfois cacophonique des discours sur l’écologie et la crise en cours, ce livre a été conçu comme une boussole pour s’orienter. C’est aussi une tentative de synthèse d’une vie intellectuelle, professionnelle, psychologique et politique. Le texte témoigne aussi d’une trajectoire, du mouvement d’une génération.

En redéfinissant la nature comme la société des vivants, les pensées de l’écologie nous invitent à penser nos organisations sociales non pas comme une prérogative spécifiquement humaine, mais comme des prolongements des sociétés animales et végétale. Nos sociétés humaines ne transcendent pas les autres sociétés terrestres, mais y sont intégrées, elles en découlent, et elles lui sont redevables.

Tout en s’adossant à l’idée d’un sens ancien de la nature comme « monde vivant dont nous faisons partie », il s’agit cependant ici de « recharger » l’idée de nature par les avancées des pensées écoféministes et décoloniales. Il s’agit même d’un enjeu majeur pour l’auteur : « une lutte écologiste conséquente est nécessairement décoloniale ; et inversement ».

Baptiste Lanaspeze est auteur et éditeur ; il vit à Marseille. Il dirige les éditions Wildproject, spécialisées en écologie, qu’il a fondées en 2009. Il est notamment l’auteur de Marseille, ville sauvage. Essai d’écologie urbaine (Actes Sud, 2012, rééd. : 2020).

