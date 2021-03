Environnement : entre politique, droit et éthique, une nouvelle vision doit contribuer à remettre en cause les liens d’une domination délétère qui caractérisent nos rapports avec ce (et donc ceux) qui nous entourent, de Laurent Fonbaustier – Edition anamosa / Collection « Le mot est faible », janvier 2021 – 104 pages

L’impression tous les jours plus nette que nous vivons dans un monde diversement abîmé se cristallise particulièrement bien quand il est question d’environnement. En la matière (car c’en est bien une, physique et chimique), les éléments du diagnostic sont, dans leur quasi-totalité, sans appel : climat, biodiversité, eau, air, sols, ressources naturelles… l’avenir paraît bien sombre. La conscience des enjeux et des risques a beau croître, la notion d’environnement est toujours plus fuyante, le sentiment d’impuissance s’intensifiant au rythme de notre consommation vorace du monde. La crise écologique majeure que nous traversons (et qui finira par nous traverser) est pourtant une occasion inespérée d’explorer de nouvelles pistes, notamment celle d’une démocratie écologique prenant appui sur une conception repensée, inclusive et pacifiée, de nos relations avec la Nature.

Entre politique, droit et éthique, une nouvelle vision doit contribuer à remettre en cause les liens d’une domination délétère qui caractérisent nos rapports avec ce (et donc ceux) qui nous entourent. Le moment est venu de faire monde autrement.

Laurent Fonbaustier est professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay. Ses travaux portent sur l’histoire des idées politiques et des espaces constitutionnels, sur les libertés fondamentales et le droit de l’environnement. Il a publié, outre de nombreux articles et chroniques dans des revues juridiques spécialisées, John Locke. Le droit avant l’État (Michalon, 2004), La Déposition du pape hérétique. Une origine du constitutionnalisme ? (Mare & Martin, 2016) ainsi qu’un Manuel de droit de l’environnement (Puf, 2e éd., 2020). Il est coresponsable du Master » Droit de l’environnement » à l’Université Paris-Saclay et directeur de la collection » Droit, sciences & environnement » aux éditions Mare & Martin. Ses recherches académiques ont notamment pour objet l’étude de la façon dont les systèmes politico-juridiques libéraux peuvent préserver et même étendre certaines de leurs valeurs fondatrices tout en se réinventant en profondeur, sous l’effet de certaines contraintes ou opportunités, parmi lesquelles le climat et l’environnement occupent une place déterminante. Il aime randonner et assume volontiers être pêcheur-cueilleur.