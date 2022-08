Quand la forêt brûle – Penser la nouvelle catastrophe écologique, de Joëlle Zask – Nouvelle édition avec postface inédite de l’auteure – Editions Premier Parallèle, 25 août 2022 – 200 pages

Les feux de forêt ont pris depuis quelques années une ampleur inédite : nous avons désormais affaire, un peu partout dans le monde, à des mégafeux. Ils sont extraordinairement destructeurs et nul ne parvient à les arrêter.

Symptôme spectaculaire du réchauffement climatique qu’ils contribuent à accélérer, ces mégafeux révèlent une société malade, qui a choisi de délaisser des usages traditionnels du feu au profit d’une approche techniciste et dominatrice – pendant d’un discours sur une nature idéalisée, à laquelle il ne faudrait pas toucher.

Quand la forêt brûle, véritable enquête philosophique, dessine les contours de ce nouveau fléau et nous aide à repenser nos relations avec la nature, qui n’est jamais que le résultat des soins que nous lui prodiguons.

Joëlle Zask enseigne au département de philosophie de l’université Aix- Marseille. Spécialiste de John Dewey et de philosophie sociale (une branche de la philosophie assez ignorée en France), elle s’intéresse aux conditions d’une culture démocratique partagée. Ses réflexions l’amènent à plonger dans des domaines aussi différents que ceux de l’éducation, l’agriculture, l’économie, l’art, les politiques publiques et bien sûr l’écologie. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont La Démocratie aux champs (La Découverte, 2016) et, aux éditions Premier Parallèle, Quand la forêt brûle (Première édition, 2019) et Zoocities (2020).