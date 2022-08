Ce que nous sommes – Repères écologistes, de David Cormand – Edition Les Petits matins, 25 août 2022 – 240 pages

Où en est l’écologie politique ? Ce qui l’anime, ce qui la fédère. Quelles perspectives et quel chemin pour les temps qui viennent ? Où sommes-nous, qui sommes-nous et surtout où voulons-nous aller ?

David Cormand livre ici une réflexion sur le sens des combats écologistes et l’avenir de l’écologie politique en France. Mêlant son expérience personnelle et ses analyses de militant, de cadre et d’ancien dirigeant du parti historique de l’écologie en France, il brosse un tableau fouillé des contradictions et des enjeux de notre vie politique à l’heure du nouveau régime climatique. En puisant aux fondamentaux philosophiques et politiques de l’écologie, il propose une voie, étroite mais praticable, pour sortir par le haut du moment populiste.

Le défi est de taille : restaurer et préserver l’habitabilité de la planète. Du local au global en passant par l’Europe, levier d’action essentiel, l’auteur explique comment les écologistes entendent le relever. Et dans un plaidoyer pour qu’Europe Écologie-Les Verts se hisse à la hauteur de sa tâche historique, il appelle le peuple de l’écologie à se mobiliser pour transformer en profondeur l’ensemble de notre modèle politique, économique et culturel.

Ces « repères écologistes » pour militants convaincus ou observateurs curieux placent l’écologie là où elle doit être : au cœur du débat public.

David Cormand est député européen, ancien secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts.