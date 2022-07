Institution et protection juridique de la forêt et des espaces boisés en milieu urbain, d’Adon Gnangui – Editions L’Harmattan, 10 juin 2022 – 166 pages

Les enjeux environnementaux et les conséquences sur la vie humaine de la déforestation préoccupent à juste titre le monde. Cet essai nous montre toutefois que la transposition du patrimoine forestier en milieu urbain est une solution efficiente pour y remédier. L’étude nous montre que, tant en milieu rural qu’urbain, la forêt procure les mêmes bienfaits au plan écologique et climatique. Aussi, en milieu urbain, elle contribue à la régulation des pollutions acoustique et atmosphérique. Il serait désormais nécessaire pour les administrateurs des villes d’intégrer l’institution des forêts dans leur politique de gestion et de disposer de mesures juridiquement contraignantes.

Cet ouvrage est accessible à toute personne éprise de qualité de vie urbaine et d’équilibre écologique.

Diplômé de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et ancien élève de l’Ecole des Hautes Etudes Internationales de Paris, Adon Gnangui est enseignant-chercheur en droit public international, spécialiste en environnement et en sciences politiques. Depuis la crise postélectorale ivoirienne en 2011, il vit en exil comme des milliers de ses compatriotes. Il est l’auteur de divers articles et livres en sciences juridiques et politiques.