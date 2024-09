C’est injuste ! d’Amélie Chanez et Anne-Marie Le Saux – Editions Ecosociété/Collection Radar*, 4 octobre 2024 – 144 pages

Pourquoi les changements climatiques n’ont pas les mêmes effets sur tout le monde ?

Si nous sommes dans le même bateau des changements climatiques, tout le monde n’a pas forcément de gilet de sauvetage. En 2023, dans le rapport mondial de Climate Inequality des Nations Unies, 3805 cas d’injustices environnementales ont été répertoriées. La majorité de ces cas touchent les populations les plus pauvres, marginalisées ou racisées.

À l’aide d’exemples poignants, d’initiatives engageantes, et s’inspirant d’autres visions du monde, les autrices nous invitent à décoloniser les discours sur la crise climatique, à envisager une autre façon d’habiter le monde et de consommer. Elles nous rappellent que nous sommes tous et toutes un maillon de la chaîne humaine, interconnecté·es, affecté·es par les choix des politiques nationales et internationales, et responsables de la cohabitation harmonieuse des êtres vivants.

C’est injuste ! démontre qu’il n’est pas trop tard pour renverser la vapeur, mais qu’il faudra le faire ensemble. Il est urgent de parler collectivement des enjeux environnementaux, climatiques et de justice sociale !

Dans cet essai, les auteures s’intéressent aux discours et aux actions empreints d’inquiétude et de colère, mais aussi d’espoirs et de renouveau, qui dénoncent les inégalités environnementales et climatiques. Pourquoi ces discours et ces actions existent-ils ? Comment expliquer les sentiments d’injustice qu’ils soulèvent ? Ensemble, elles explorent la théorie de la société du risque du sociologue Ulrich Beck pour mieux comprendre les conflits sociaux derrière le « réel » climatique. Elles analysent la toile de inégalités environnementales : économiques, de droits, d’accès aux ressources, de risques sanitaires au croisement des rapports sociaux tels que le sexisme, le racisme, le spécisme et le colonialisme. Leur constat est que les injustices concernent tout autant les humains que les non-humains et s’inscrivent dans une lutte intergénérationnelle. Les militants climatiques dénoncent le système capitaliste et proposent des avenues possibles pour penser et vivre autrement.

Au fil de votre lecture, tel un Neo au XXIème siècle, vous douterez de vos perceptions. Vous pourriez devenir ainsi des actrices et acteurs sociaux mieux outillés pour appréhender le monde et, qui ait, peut-être même prendre part à sa transformation.

Amélie Chanze, ancienne travailleuse sociale et animatrice jeunesse, est professeure de sociologie au Collège de Maisonneuve. Elle s’intéresse aux théories de l’engagement social, des mouvements sociaux, aux féminismes et à la décolonisation.

Anne-Marie Le Saux enseigne la sociologie au Collège de Maisonneuve. Elle a collaboré à la revue sociale et politique À bâbord ! et à des ouvrages collectifs dont L’essor de nos vies : parti pris pour la société et la justice (Lanctôt éditeur, 2000) et Les femmes changent la lutte (Éditions du remue-ménage, 2013).

Amélie Chanez et Anne-Marie Le Saux enseignent toutes deux la sociologie au niveau lycée à Montréal. C’est injuste ! est leur premier essai.