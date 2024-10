Planète, état d’urgence – Les réponses de la durabilité, de René Longet – Editions Savoir suisse / Série Nature et environnement (Maison d’édition de la fondation des Presses polytechniques et universitaires romandes), 4ème édition, 23 octobre 2024 – 210 pages

L’objectif de cet ouvrage, qui actualise Planète, sauvetage en cours. Une responsabilité collective, paru en 2016, est de fournir une introduction aux textes et aux pratiques de la durabilité. Depuis la publication de l’édition précédente, deux dynamiques opposées ont progressé, de manière symétrique : d’un côté, une inquiétude que les dirigeants économiques et politiques n’engagent pas les changements nécessaires ; de l’autre, un attachement fort à notre mode de consommation, à ses facilités et à ses promesses, certains niant la réalité ou s’en croyant à l’abri, d’autres proclamant leur foi en la science faiseuse de pluie et de miracles.

En 1992, au «Sommet de la Terre », le président George Bush (père) déclarait que le mode de vie américain était non négociable. Or si on voulait généraliser ce train de vie à toute l’humanité, il faudrait cinq planètes ! Dès ses origines, la révolution industrielle a reposé sur l’accaparement de ressources : dans l’espace, en s’attribuant celles d’autres territoires ; dans le temps, en mobilisant celles des générations futures. Cette tendance n’a fait que s’accélérer et, en peu de décennies, nous avons radicalement transformé le monde.

La durabilité s’offre comme une approche accueillante et inclusive, mais exigeante et fondée sur des constats irréfutables, actant la nécessité de conjuguer la couverture des besoins de base de l’humanité et les capacités des systèmes naturels, les options techniques (efficience) et comportementales (équité et sobriété). Le temps presse, mais le changement prend du temps. Toutefois, les questionnements et prises de conscience qui entourent le développement et l’environnement ne datent pas d’aujourd’hui.

René Longet se confronte à l’un des défis les plus colossaux de notre ère : la crise écologique mondiale. Puisant dans ses vastes expériences en développement durable, Longet ne se contente pas de dresser un tableau sombre des menaces qui pèsent sur notre planète ; il nous offre aussi un recueil de solutions pragmatiques, invitant à une transformation radicale de nos sociétés.

D’emblée, Longet établit une cartographie précise des maux écologiques qui nous affligent : du réchauffement climatique à la perte alarmante de biodiversité, en passant par la pollution des mers. Cependant, l’ouvrage brille particulièrement lorsqu’il pivote vers l’action, démontrant une foi inébranlable dans le pouvoir des initiatives durables.

Ce qui distingue ce livre des autres écrits sur l’environnement, c’est sa capacité à lier étroitement les impératifs écologiques aux enjeux sociaux et économiques. L’auteur insiste sur une approche intégrée, où la durabilité n’est pas seulement une question de conservation, mais aussi un moteur de justice sociale et d’équité.

Les solutions proposées sont à la fois ambitieuses et accessibles, allant de la modification des comportements individuels à la refonte des politiques publiques. L’auteur met en lumière des cas d’étude où de petites communautés et de grandes villes ont réussi à harmoniser progrès humain et respect de l’environnement.

Néanmoins, si l’érudition de l’auteur et la rigueur de ses analyses sont indéniables, le livre pourrait bénéficier d’une vision plus globale concernant les dynamiques géopolitiques qui façonnent les crises écologiques. Un approfondissement des interactions complexes entre les nations dans le cadre du développement durable aurait enrichi sa proposition.

« Planète, état d’urgence » est à la fois un cri d’alarme et un hymne à l’action. René Longet réussit le tour de force de nous alerter sans nous paralyser, en nous guidant vers des stratégies de durabilité réalistes et motivantes. C’est une lecture essentielle pour quiconque se soucie de l’avenir de notre planète et cherche des réponses concrètes à la crise écologique.

René Longet, licencié en lettres de l’Université de Genève, a été étroitement associé à la définition et à la mise en oeuvre du développement

durable. Il s’est impliqué comme membre de la délégation suisse aux sommets mondiaux du développement durable à Rio en 1992, à Johannesburg en 2002 et à Rio+20 en 2012, à travers des responsabilités au sein d’ONG, des mandats d’accompagnement de collectivités publiques et comme élu politique tant au niveau parlementaire national et cantonal qu’au sein d’un exécutif d’une ville suburbaine. Il s’engage sur les questions énergétiques, agroalimentaires, et celles relatives à la coopération au développement, à la défense des peuples autochtones, à la biodiversité et à l’économie durable.