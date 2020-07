Ce qui dépend de nous – Manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire de l’Association Attac – Editions Les Liens qui Libèrent (LLL), 24 juin 2020

Après la pandémie, le mot « relocalisation » est désormais dans toutes les bouches. Minimaliste et cosmétique dans sa version néolibérale, haineuse dans sa version nationaliste, la relocalisation peut aussi être écologique et solidaire. C’est cette voie, apte à fédérer largement, que détaille ce manifeste, auquel ont contribué, à l’initiative de l’association Attac, des militants et chercheurs d’horizons variés.

Si le capitalisme productiviste appauvrit les pauvres et dévaste la biosphère, ce manifeste propose, à partir de l’action des mouvements sociaux, comment redéfinir et redistribuer les richesses, démocratiser la société et l’économie, affirmer la solidarité inclusive et l’importance de notre interdépendance avec la Terre et le vivant.

Les mouvements sociaux et altermondialistes travaillent depuis plus de vingt ans, en alliance avec des scientifiques, à concevoir et expérimenter des alternatives : elles sont aujourd’hui mûres, crédibles et radicales. Pour les imposer aux dominants, il va falloir les partager et les bonifier avec le plus grand nombre, et nourrir nos luttes par des complicités et des alliances inédites. Voilà « ce qui dépend de nous ».

« L’espoir c’est que rien n’est écrit d’avance. la crise sanitaire actuelle le montre : la vie peut l’emporter – au moins provisoirement – sur la logique d’une économie tout entière tournée vers la rentabilité financière. Emmanuel Macron, Xi Jinping, Donald Trump ou Boris Johnson ont dû décider complètement à contre-courant des politiques qu’ils mènent et par crainte des réactions populaires, de stopper la croissance, de suspendre les transports aérien et le commerce mondial, de débloquer des milliers de milliards, de bouleverser temporairement les modes de vie. Dans les affaires humaines et collectives, quand on veut, on peut : cette leçon est apprise, nous ne l’oublierons pas« .

De nombreux contributeurs et contributrices ont souhaité apporter leur expertise et leur soutien à cet ouvrage collectif, et, notamment : Dominique Méda, Claire Hédon, Mathilde Larrère, Nicolas Girod, Jean-Baptiste Fressoz, Marie-Hélène Bacqué, Pablo Servigne, Guillaume Faburel, Geneviève Azam, François Gemenne, Laurence de Cock, Txetx Etcheverry, Amélie Canonne, etc.

Attac est une association fondée en 1998 qui lutte pour que les citoyens puissent, par l’action démocratique, se réapproprier ensemble l’avenir de notre monde, aujourd’hui soumis à la loi de la spéculation et des marchés financiers. Elle est présente dans une cinquantaine de pays et active dans le mouvement altermondialiste et des forums sociaux.