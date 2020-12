L’éco-anxiété ne passera pas par moi, d’Elise Rousseau – Edition Delachaux et Niestlé, octobre 220 – 96 pages

Gros coup de cafard : la narratrice et sa petite poule Cocotte ont fait de leur mieux pour mener la vie la plus écolo possible… et, pourtant, l’Amazonie flambe, les pôles fondent, les abeilles disparaissent et les politiques et industriels semblent s’en moquer.

De cette impression d’impuissance naît un sentiment très contemporain : l’éco-anxiété. Quel sera le monde de demain ? Va-t-il s’effondrer ? Pourquoi personne ne réagit vraiment ? Sera-t-on contraint de manger Cocotte en nuggets pour survivre ?!

Devant la panique de sa petite poule, la narratrice va chercher les solutions les plus efficaces à la déprime environnementale : développement personnel, actions individuelles, collectives… car si l’autodestruction est possible, la survie et l’harmonie sont également envisageables ! Nos héroïnes cheminent ainsi vers une vie plus paisible, en agissant sur le réel, mais aussi en acceptant de n’être pas responsables de tout.

Mis en scène avec humour, les conseils pratiques d’Élise Rousseau nous permettront de rester sereins dans la tempête.

Après des études de littérature et de philosophie et plusieurs années à travailler dans la protection de la nature, Élise Rousseau est journaliste et auteur d’ouvrages sur les thèmes de l’environnement, de la biodiversité sauvage et des animaux domestiques. Elle est notamment l’auteure, aux éditions Delachaux et Niestlé, de Tout pour ma poule, de Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !? (prix spécial BD d’économie 2018) et d’Ecocooning, dont elle signe les textes et les dessins.