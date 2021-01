Monter sa microferme en hydroponie, bioponie et aquaponie, de Marion Sarlé – Les Sourciers, octobre 2020 – 224 pages

Peut-on faire pousser des plantes dans l’eau avec du goût tout n respectant l’environnement ? Comment vivre d’un projet de microferme en accord avec ses valeurs et sa vie de famille ?

Ce livre reprend le parcours de Marion Sarlé, qui effectue une reconversion professionnelle, déménage de Buenos Aires à Lagraulet-du-Gers et monte une ferme en hydroponie écologique. C’est un guide technique vulgarisé et drôle mais c’est également un récit illustré d’une aventure humaine pleine de valeurs et de positivisme. Pour comprendre l’énergie particulière qui en ressort :

Le livre contient tout ce que nous aimerions savoir avant de se lancer dans un projet de microferme et plus encore : de la technique sur les plantes et le hors-sol écologique, mais aussi une aventure humaine.

Ce livre c’est près de trois ans de travail pour rassembler toutes les informations pour aider ceux qui veulent adopter l’hydroponie, la bioponie ou l’aquaponie, sans oublier tous les curieux. Schémas, tableaux, dessins, fiches pratiques… mais aussi couleur peps, humour et bonne humeur sont au rendez-vous dans plus de 240 pages illustrées riches des meilleurs conseils pour se lancer.

Ce livre, écrit, édité et distribué par l’auteure-maraichère, parle à un large public : les curieux du vivant, les amateurs de plantes, les personnes en reconversion professionnelle, les initiés aux méthodes de culture dans l’eau. C’est ce qui a permis d’en vendre 1000 exemplaires en un mois, dont plus de 650 précommandés lors d’une campagne de financement participatif !

Pour en savoir plus : www.lessourciers.com

Marion Sarlé est maraîchère, formatrice, youtubeuse, multipliant les casquettes et les projets. Elle est la cofondatrice des Sourciers. C’est en quête d’une qualité de vie qu’elle quitte son job à Buenos Aires e 2013 pour s’installer à Lagraulet-du-Gers, dans une petite serre de 600m². Depuis, elle transmet tout son savoir à des milliers de personnes.