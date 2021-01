Quand la Terre va exterminer l’Humanité, de Ekongo Lofalanga Elem’s – Editions du Panthéon, septembre 2020 – 360 pages

En se comportant comme des « parasites pathogènes », les hommes et les femmes ne risquent-ils pas de subir le même sort que celui des grands dinosaures, avant eux ? L’Humanité, par sa perversion politique, économique et sociale, ne court-elle pas tout droit à une extinction inéluctable ?

Ce sont les questions auxquelles l’auteur propose de répondre, à travers un état des lieux de l’Homme et de son rapport à la Terre. Une planète qui se rebelle contre de mauvais traitements et qu’il faudrait prendre soin d’écouter.

Avons-nous encore le temps de prendre ce temps ?

Ekongo Lofalanga Elem’s est Docteur en Médecine, Chirurgie et Accouchements de la Faculté de Médecine de l’Université de Kinshasa (1988) et spécialiste en santé publique internationale de l’École de santé publique de l’Université Catholique de Louvain en Belgique (1999). Universitaire et épistémophile, il est passionné d’écologie, de cosmologie et de socio-anthropologie médicale.