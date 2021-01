Fascisme fossile – L’extrême droite, l’énergie, le climat, de Zetkin Collective – Coordonné par Andreas Malm – Traduit de l’anglais par Lise Benoist – La Fabrique Editions, novembre 2020 – 368 pages

D’un côté, la planète se réchauffe dangereusement, de l’autre, l’extrême droite gagne du terrain, de l’Europe aux Amériques. Que se passe-t-il quand ces deux tendances se rencontrent ?

La poussée nationaliste contemporaine a été largement commentée, mais son rapport à l’écologie reste dans l’ombre. Ce livre entreprend de combler cette lacune : qu’ont dit, écrit et fait les principaux partis d’extrême droite à propos du climat et de l’énergie durant la dernière décennie ? En premier lieu, ils ont nié le problème. Le climato-négationnisme qu’on croyait moribond a fait un retour fracassant par la voix de leurs leaders. Dans sa grande majorité, l’extrême droite voue un culte aux réserves nationales et abhorre les éoliennes, s’oppose aux accords climatiques, entretient des liens étroits avec l’industrie fossile et nourrit de théories conspirationnistes sa détestation des mouvements écologiques et de la climatologie. Même quand elle reconnaît le problème, qu’elle se revendique d’un « nationalisme vert », ses positions restent en toutes circonstances déter- minées par la défense de la nation et du territoire, et par son obsession de l’immigration non-blanche. Pour les auteurs de ce livre, l’essor des politiques nationalistes dans le contexte du réchauffement mondial nous alerte sur les dangers d’un fascisme fossile qui emploierait les moyens les plus brutaux à la préservation du statu quo.

Pour étayer l’hypothèse et sonder sa probabilité, cet état des lieux se double d’une enquête historique aux sources du phénomène : dans le fascisme historique, où les écrits de Marinetti et Jünger autant que les réalisations du Troisième Reich et de l’Italie de Mussolini témoignent d’une passion pour les combustibles fossiles indissociable de leurs projets guerriers; mais aussi au cœur de la civilisation bourgeoise, où race et énergie ont parfois fusionné, conférant au charbon puis au pétrole et au gaz une place centrale dans la domination blanche du monde moderne. Les auteurs examinent en particulier deux moments de cette histoire, quand les navires à vapeur de l’empire britannique faisaient la démonstration par le sang de la prétendue supériorité raciale anglaise sur les peuples colonisés ; ou quand un siècle plus tard, dans les États-Unis d’après-guerre, l’automobile servait les projets de ségrégation raciale urbaine en permettant la constitution de ghettos blancs en périphérie des villes.

S’appuyant sur des recherches inédites et sur les travaux de Fanon et Adorno notamment, ce livre explore les ressorts politiques, idéologiques et psychologiques d’une « fascisation fossile » en germe au XXIe siècle. Le fascisme a toujours émergé d’une situation de crise majeure : celle qui s’annonce, passé le seuil des 2°C, est d’une ampleur sans précédent.

Le Zetkin Collective est un groupe de chercheurs, de militants et d’étudiants de diverses nationalités, formé en 2018 en Suède et qui travaille sur l’écologie politique de l’extrême droite.