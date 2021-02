Empreinte écologique et biocapacité – Bien vivre avec une seule planète, de Mathis Wackernagel et Bert Beyers – Global Footprint Network – Edition Terre vivante, janvier 2021 – 288 pages

Si nous gérions notre compte bancaire comme nous gérons nos ressources naturelles, nous serions en faillite depuis longtemps… Nous dépensons les ressources futures de notre planète pour vivre au présent : c’est-à-dire que nous les consommons plus vite que la Terre ne peut les reconstituer. Attention au crash !

Pour éviter la banqueroute écologique, nous avons besoin d’un système de comptabilité écologique rigoureux. Ce système existe, c’est l’empreinte écologique. Inventé dans les années 1990 par le Global Footprint Network et sans cesse perfectionné, c’est un outil concret qui permet de comparer la demande mondiale sur les ressources à ce que la planète est capable de régénérer (sa biocapacité), puis la résume en un chiffre : le nombre de planètes Terre consommées.

Ce livre est une introduction exhaustive à cette notion et présente : la mesure de l’empreinte écologique et de la biocapacité, les données clés par pays, des exemples mondiaux concernant entreprises, villes et Etats, des stratégies pour créer des économies régénératives. Une explication claire et pédagogique, pour mieux comprendre les enjeux écologiques majeurs du XXIe siècle, et être en capacité d’agir et d’interpeller nos décideurs !

Mathis Wackernagel est le cocréateur de l’empreinte écologique et le président de Global Footprint Network. Il a écrit ou participé à de nombreux articles, rapports et livres sur le développement durable, et a reçu des dizaines de distinctions internationales pour son travail novateur. Il vit à Oakland, en Californie (footprintnetwork.org).

Bert Beyers est journaliste et auteur, il se passionne pour les questions d’écologie et d’avenir depuis des décennies. Il vit à Hambourg, en Allemagne.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

www.terrevivante.org