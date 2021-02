Algues vertes – L’histoire interdite, récit de Inès Léraud, Pierre Van Hove, Mathilda – Editions Delcourt/ La revue dessinée, 2019 – 144 pages

Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts sur les plages bretonnes. L’identité du tueur est un secret de polichinelle : les algues vertes. Un demi-siècle de fabrique du silence raconté dans une enquête fleuve.

Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant d’être autopsiés, des jeux d’influence, des pressions et un silence de plomb. L’intrigue a pour décor le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines d’années. Inès Léraud et Pierre Van Hove proposent une enquête sans précédent, à travers une BD faisant intervenir lanceurs d’alerte, scientifiques, agriculteurs et politiques.

Depuis la fin des années 1980 ; au moins 40 animaux et 3 hommes sont morts sur les plages bretonnes : l’hydrogène sulfuré (H25) émanant des algues vertes arrive en tête de la liste des suspects. Mais dès qu’il s’agit de victimes humaines, les classements sans suite se sont succédé. Thierry Morfoisse est ainsi décédé en 2009, après avoir charrié une benne d’algues en décomposition. C‘est seulement en juin 2018 que son décès a été reconnu en accident du travail.

Ces algues sont le symptôme d’un mal plus profond : une nébuleuse de conflits d’intérêts mêlant gros bonnets de l’agro-industrie, scientifiques à la déontologie suspecte, politiques craignant pour l’emploi ou leur réputation touristique.

C’est ce que révèle l’enquête choc de la journaliste Inès Léraud et du dessinateur Pierre von Hove, alors qu’à l’automne 2018, le phénomène a connu un nouveau pic.

Inès Léraud s’est formée au documentaire à la Fémis et à l’école Louis Lumière. Dès 2008, elle réalise des reportages axés sur des enjeux écologiques (métaux lourds, amiante, nucléaire, pesticides…). En 2015, elle quitte Paris et s’installe en Centre-Bretagne pour approfondir ses enquêtes sur l’agriculture. Son « Journal breton », diffusé sur France Culture de 2016 à 2018, relate son quotidien dans l’une des premières régions agro-alimentaires d’Europe. Il connaît une belle notoriété et des mobilisations naîtront en Bretagne suite à ses révélations. Elle est membre du média d’investigation Disclose.

Pierre Van Hove est né à Angoulême au milieu des années 70. Dessinateur autodidacte, il se consacre depuis quelques années à l’activité d’illustrateur pour la presse, l’édition jeunesse et la bande dessinée. Intéressé par une approche collaborative et critique avec des auteurs venant ou non du champ de la bande dessinée, il a publié avec Alessandro Iota Le Voleur de livres aux éditions Futuropolis en 2015. Il vit et travaille à Paris.