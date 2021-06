De la neige pour Suzanne, de Clément Osé – Tana Editions, 6 mai 2021 – 256 pages

Eté 2017. Après un an sur les routes en quête de sens, Clément Osé réalise à 28 ans qu’il veut changer de vie, radicalement. Du confort et privilèges de son enfance bourgeoise en banlieue parisienne, il préfère un projet de ruralisation et de simplicité. Il part donc seul s’installer dans une ferme collective décroissante dans le Béarn.

Au sein de cette communauté de 230 âmes à l’ombre des Pyrénées, le dépaysement est total : nouveau rapport au temps et aux rythmes de la nature, cohabitation intergénérationnelle, réunions émotionnelles de météo intérieure, auto-éducation des enfants…

Cette nouvelle vie le réconforte dans sa quête d’autonomie et de sobriété heureuse. Le temps est à l’émerveillement naïf et le narrateur rencontre même l’amour !

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais la démarche autobiographique de Clément Osé n’est pas de promouvoir un conte de fées alternatif mais de décrire une réalité dans toutes ses contradictions : la difficulté d’avancer à contrecourant, les pièges du collectif, l’insuffisance d’une lutte écologique locale, la misère sentimentale, l’écueil trop simpliste de rejeter la société d’un bloc.

Cet aller pour la terre lui fait prendre conscience que l’autonomie en marge du monde est illusoire. Ce vécu reste néanmoins une expérience de vie la plus sensée pour réfléchir à ce que pourrait être au XXIè siècle une vie sobre et heureuse.

Passionné de photographie, de voyage et d’écriture, Clément Osé mène une enfance paisible de bon élève de banlieue parisienne. Après ses études à Sciences Po et des années de bureau en France et en Mauritanie, il part un an sur les routes du monde à la recherche de sens. A son retour, il décide de chercher une alternative à l’écocide en cours au sein d’une ferme collective. De la neige pour Suzanne est son premier roman.

