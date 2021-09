Une histoire des luttes pour l’environnement – 18e-20e, trois siècles de débats et de combats, de Anne-Claude Ambroise-Rendu, Steve Hagimont, Charles-François Mathis, Alexis Vrignon – Editions Textuel, 29 septembre 2021 – 304 pages – 100 récits – 250 images

Une première histoire des luttes environnementales en 100 focus illustrés.

Savez-vous que dès la fin du XVIIIe siècle, le grand naturaliste allemand Alexander von Humboldt accuse l’Occident de causer la ruine des civilisations en détruisant la nature ? Que la première enquête officielle sur le changement climatique est menée en France en 1821 ? Que dès 1888 à Ashio, au Japon, les agriculteurs se mobilisent contre les conséquences néfastes des produits toxiques dispersés dans l’atmosphère par l’activité minière ? Qu’en 1958, en Union soviétique, les menaces industrielles pesant sur le lac Baïkal suscitent une mobilisation de la société civile ? Ou encore que dès 1959 le biologiste Raoul Lemaire définit les bases de l’agrologie pour une agriculture sans engrais chimiques ni pesticides ?

Riche d’une documentation visuelle jamais encore rassemblée, cet ouvrage constitue le premier panorama des luttes environnementales à l’échelle mondiale, de la fin du XVIIIe aux dernières années du XXe siècle. Cette mise en perspective historique a été rendue possible par le partage des recherches des quatre historiens co-auteurs de ce livre.

À rebours du récit mythique d’une foi collective dans le progrès, ils présentent une histoire des voies et des voix divergentes, éclairent la façon dont elles ont été combattues ou domestiquées, mais montrent aussi combien elles constituent un socle précieux pour les combats d’aujourd’hui. Car les controverses environnementales actuelles sont rarement mises en perspective historiquement. Au mieux la mémoire remonte aux années 1970 que l’on a tendance à considérer comme la préhistoire des luttes contemporaines.

Or nombreux travaux d’historiens prouvent que les sociétés passées avaient bel et bien un recul critique dans la relation à la nature dès la fin du XVIIIe siècle et que l’histoire du progrès n’a rien de linéaire.

En quatre chapitres chronologiques, des Lumières à la fin du XXe siècle, les auteurs mettent en scène trois siècles de combats et de débats à travers 100 focus. Ils font ainsi revivre, en France et à l’international, des voix divergentes et des formes variées de luttes mais aussi la manière dont ces contestations ont été victorieuses, combattues ou éteintes. Acteurs, penseurs, événements, résistances et avancées défilent sous forme de doubles pages documentaires : de la vieille Europe au <nouveau Continent, de Paris à Plogoff, de Londres à Ashio (Japon), de Cassis à Hetch Hetchy (Californie), de Cuernacava (Mexique) au lac Baïkal (Russie), de l’Uttar Pradesh (Inde) au Larzac…

Les nombreuses archives qui jalonnent ces focus constituent une documentation jamais rassemblée : représentations scientifiques, caricatures, gravures, tracts et manifestes, scènes mythiques des grands mouvements et images marquantes de catastrophes écologiques… Ce travail de synthèse destiné à un large public est une première tant du point de vue iconographique qu’éditorial.

Les travaux d’Anne-Claude Ambroise-Rendu portent sur l’histoire des conflits environnementaux et de leur médiatisation. Elle a dirigé un volume du Temps des Médias consacré aux « médiatisations de l’écologie » (2017).

Ceux de Steve Hagimont portent sur les controverses accompagnant les recompositions sociales et écologiques liées à l’essor touristique en montagne.

Charles-François Mathis est spécialiste d’histoire environnementale et britannique. Il a notamment publié La ville végétale. Une histoire de la nature en milieu nurbain (Champ Vallon, 2017.

Les travaux d’Alexis Vrignon portent sur l’émergence des mouvements écologistes et l’histoire de l’énergie. Il a publié Face à la puissance. Une histoire des énergies renouvelables et alternatives à l’âge industriel (La Découverte, 2020).