Luttes écologiques et sociales dans le monde – Allier le vert et le rouge, de Michael Löwy et Daniel Tanuro – Editions Textuel, 27 octobre 2021 – 304 pages

Ce livre rassemble pour la première fois des récits de luttes où s’articulent la défense des droits sociaux et celle de l’environnement. Du Canada au Japon, des Philippines à l’Équateur ou au Brésil, de la France aux États-Unis en passant par l’Afrique du Sud ou le Moyen-Orient, les auteurs nous embarquent dans des expériences collectives de résistance.

Ici, des peuples indigènes s’associent aux communautés paysannes pour défendre les écosystèmes dont ils dépendent toutes et tous. Là, des syndicalistes se rapprochent d’écologistes afin de dépasser l’antagonisme entre la défense de l’emploi et le combat écologique. Ces luttes écologiques et sociales démontrent, en acte, que sans rupture du compromis productiviste qui lie le monde du travail à la croissance économique, la destruction de la planète se poursuivra inéluctablement.

Dans cette alliance du vert et du rouge on découvre, au fil des chapitres, le rôle central que jouent la jeunesse et les mouvements féministes.

Daniel Tanuro est ingénieur agronome et environnementaliste. Il a fondé l’ONG « Climat et Justice sociale ». Dans Trop tard pour être pessimiste (Ed. Textuel, 2020), il a formulé une critique du productivisme en échafaudant des bases doctrinales et programmatiques d’une alternative écologique et sociale.

Michael Löwy est sociologue et philosophe. Il est directeur de recherches émérite au CNRS et enseigne à l’EHESS. Il compte une quarantaine de publications dont certaines comme ses deux anthologies sur le marxisme sont parues dans une trentaine de langues.