Au cœur des mondes polaires – Entre réchauffement et convoitises, de Robert Calcagno – Editions Glénat, 23 février 2022 – 144 pages

Les pôles jouent un rôle essentiel à l’échelle de la planète. Accessible et pédagogique, cet ouvrage richement illustré et édité par Glénat en collaboration avec l’Institut océanographique de Monaco, invite à découvrir la richesse et la fragilité des régions polaires pour mieux comprendre la nécessité de les préserver.

Dernières contrées de notre planète à avoir été découvertes et explorées par l’homme occidental, les régions polaires restent difficiles d’accès. Au nord, elles accueillent des peuples autochtones aux cultures multiples, comme les célèbres Inuits, tandis qu’au sud, protégées par le traité sur l’Antarctique, elles ne sont investies qu’à des fins de recherches scientifiques.

Dans ces milieux extrêmes, la vie sauvage foisonne, mais l’homme peut rompre l’équilibre fragile de ces écosystèmes, que le réchauffement planétaire bouleverse déjà profondément. Les espèces polaires, telles que l’emblématique ours blanc, subissent de plein fouet ces modifications sans précédent, qui affectent leurs habitats et leurs ressources alimentaires. Et le pire est peut-être encore à venir…

En effet, on craint une accélération massive du changement climatique et de la fonte des calottes polaires. De plus, la réduction de la banquise ouvrant de nouvelles possibilités pour les activités humaines (pêche, transport, exploitation des hydrocarbures offshore, tourisme), il semble impossible de préserver totalement ces régions. Il est donc urgent d’inventer pour les pôles une nouvelle gestion, planétaire, urgent d’adopter une approche qui, pour la première fois, privilégie la préservation des écosystèmes plutôt que l’appétit des hommes.

Cet ouvrage marque le lancement d’un nouveau programme de l’Institut océanographique en faveur des régions polaires, contribuant à sensibiliser le public sur leur beauté époustouflante, sur leur rôle essentiel dans le climat terrestre mais aussi sur les menaces qui les guettent et les risques encourus si on ne se mobilise pas pour les préserver.

Au programme : l’exposition « Mission Polaire », à partir du 4 juin au Musée océanographique de Monaco, offre une immersion en 5 étapes au cœur de l’Arctique et de l’Antarctique, des animations dédiées pour les familles et les scolaires, ainsi que la collaboration au symposium scientifique « The cold is getting hot » organisé par la Fondation Prince Albert II les 24 et 25 février 2022.

Robert Calcagno est directeur général de l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, depuis 2009 et pilote à ce titre le Musée océanographique de Monaco et la Maison de l’Océan à Paris. Précédemment conseiller au cabinet de S.A.S. le prince Albert II de Monaco, puis ministre de l’Environnement et de l’Équipement de la Principauté de 2006 à 2009, il demeure au service de l’engagement de S.A.S. le prince Albert II en matière de connaissance, de gestion durable et de protection de l’Océan. Il administre également la société dédiée aux explorations de Monaco. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages grand public, parmi lesquels Corail, un trésor à préserver, Tortues marines, la grande odyssée, Méduses, à la conquête des océans et Requins, au-delà du malentendu.