Mégamenaces, Dix dangers qui mettent en péril notre économie et comment leur survivre, de Nouriel Roubini – Editions Buchet-Chastel, 12 Janvier 2023 – 384 pages

Le célèbre économiste Nouriel Roubini, qui fut le seul à clamer, contre l’opinion générale du monde de la finance, l’imminence de la crise des subprimes de 2008, soutient que nous nous dirigeons vers la pire catastrophe économique depuis la Seconde Guerre mondiale – à moins que nous n’anticipions et n’agissions pour nous défendre contre dix menaces à court et moyen terme.

Cet ouvrage explore ces dix « mégamenaces ». Roubini révèle comment elles se chevauchent et se renforcent mutuellement, et établit un lien entre l’accumulation des dettes, l’argent facile et les crises financières, l’intelligence artificielle et l’automatisation, l’inflation et la stagflation, l’inégalité des revenus et le populisme, les pandémies et le changement climatique… Cette nouvelle interconnectivité nous dirige-t-elle vers la « tempête parfaite » ?

Après avoir examiné chaque menace, Roubini propose d’élaborer un programme pour y faire face.

Il est urgent de nous débarrasser de tous nos a priori et de bâtir un monde différent.

Docteur en économie (Harvard), Nouriel Roubini est professeur à la Stern School of Business de l’université de New York. Il est régulièrement consulté par les gouverneurs des banques centrales en Europe et en Asie, et est un intervenant majeur dans les débats économiques aux États-Unis et sur la scène internationale.