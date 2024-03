Post-croissance – Vivre après le capitalisme, de Tim Jackson – Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Jocelyn Blériot – Editions Actes sud / Collection Domaine du possible, 7 février 2024 – 304 pages

Penser l’après-croissance reste une nécessité. Malgré l’emballement des crises qui se succèdent, nous restons obsédés par la croissance. Avec ce nouveau livre, Tim Jackson propose de réfléchir à ce qui pourra advenir lorsque nous en aurons enfin terminé avec cette obsession.

Cette expérience de pensée nous invite à explorer de nouvelles frontières pour le progrès social. Elle nous montre la direction de paysages inconnus, de territoires inexplorés où l’abondance n’est pas mesurée en dollars et où l’accomplissement n’est pas le produit d’une incessante accumulation de richesses matérielles. Il en veut pour preuve l’incroyable année 2020, durant laquelle nous avons été les témoins de l’expérience non-capitaliste la plus extraordinaire qu’il nous ait été donné d’imaginer. Nous savons désormais qu’une telle réalité n’est pas seulement possible. Elle est essentielle en certaines circonstances. Le but de ce livre est de faire la lumière sur les opportunités qui nous attendent au sein de ce monde inconnu, que nous n’avons qu’entre-aperçu.

Du « mythe de la croissance », aux « dauphins de Venise », en passant par « le fini et l’infini », « une canopée d’espoir », le « retour au travail », « l’art du pouvoir », … autant de chapitres qui permettent d’explorer de nouvelles frontières pour le progrès social. Nous sommes très loin des dogmes économico-politiques auxquels nous sommes souvent nourris, grâce à une écriture et un ton volontairement sarcastiques, épaulés par une belle érudition.

Post-Croissance est une invitation à apprendre de l’histoire. Une occasion de nous libérer des errements de la faillible croyance du passé. La tâche de ce livre est de nous aider à réfléchir honnêtement à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sa mission plus profonde est de guider notre regard loin du sol pollué du dogme économique actuel et de nous permettre d’envisager ce à quoi le progrès humain pourrait ressembler. Bientôt, cela ne sera plus nécessaire. Son pouvoir aujourd’hui est de libérer nos lèvres des incantations d’hier, et de nous autoriser à énoncer un nouveau genre de lendemain.

Tim Jackson est un économiste britannique, professeur de développement durable à l’université de Surrey, première chaire du genre du royaume. Auteur de plusieurs ouvrages dont un est déjà traduit en français : Prospérité sans croissance paru aux éditions De Boeck en 2010. Il signe avec Thomas Piketty une tribune en 2015 dans le quotidien Le Monde : Cessons d’investir dans les énergies fossiles !

Lire un extrait