Économie pour le XXIe siècle – Manuel des transitions justes, d’Eloi Laurent – Editions La Découverte, 5 janvier 2023 – 248 pages

La perplexité des étudiantes et étudiants ne cesse de grandir : comment peut-on continuer à enseigner une économie aveugle à l’écologie comme s’il s’agissait de mondes parallèles ? Ce manuel innovant propose en réponse une économie pour le XXIe siècle, qui intègre défis écologiques et enjeux sociaux : une économie qui part de la biosphère plutôt que de la traiter comme une variable d’ajustement ; une économie qui place au centre la crise des inégalités sociales plutôt que l’obsession de la croissance ; une économie organique, en prise avec le vivant dont nous dépendons ; une économie en dialogue avec les autres disciplines. En somme, une économie mise au service des transitions justes, qui ont pour but de préserver notre planète et nos libertés.

La première partie du manuel présente un cadre, une méthode et des outils pour insérer l’économie entre la réalité écologique et les principes de justice.

La seconde partie applique cette approche social- écologique à toutes les grandes questions de notre temps : la biodiversité, les écosystèmes, l’énergie, le climat, etc., et donne à voir tous les leviers d’action pour mener à bien les transitions justes : Nations unies, Union européenne, gouvernement français, territoires, entreprises, communautés.

Éloi Laurent est un économiste reconnu en France (il est enseignant-chercheur à l’OFCE/Sciences Po et à Ponts Paris Tech) et à l’international (il a enseigné dans les universités Harvard et Stanford), ses travaux faisant référence sur le plan académique. Ses travaux portent sur le bien-être, le développement soutenable et la social-écologie. C’est aussi un économiste engagé dans le débat public et un pédagogue de l’économie, qui porte sur sa discipline un regard critique constructif