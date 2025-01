Pirater l’entreprise – Coopaname : 20 gestes d’une subversion managériale, de Stéphane Veyer – Édition Les Petits matins, 7 novembre 2024 – 176 pages

Stéphane Veyer offre avec cet ouvrage une exploration audacieuse et critique des mécanismes qui structurent les organisations modernes. À travers le prisme de la piraterie, il revisite les pratiques traditionnelles de gestion et de leadership, en proposant une approche disruptive, créative et subversive pour transformer les entreprises.

Depuis vingt ans, la Scop Coopaname est emblématique d’un nouvel intérêt pour les coopératives. Des milliers de femmes et d’hommes y ont cherché à bousculer concrètement les imaginaires du travail. Elles et ils ont piraté ce qu’est censée être une entreprise, pour inventer un lieu où les salariés se garantissent mutuellement la possibilité de faire ce qu’ils veulent. Elire à la direction générale les plus novices, s’autoriser à choisir son salaire, penser l’emploi pour y abolir le travail, organiser des solidarités financières entre les personnes… Autant de pratiques hétérodoxes et d’innovations de gestion que Stéphane Veyer a choisi de raconter et d’analyser dans cet ouvrage. Ces « gestes » constituent le véritable projet politique de Coopaname : imaginer un post-capitalisme désirable où la coopération aura déboulonné le management. Un monde où les mots « émancipation », « commun », « autonomie », « démocratie » se seront invités au cœur des pratiques du travail.

Un concept révolutionnaire : pirater pour réinventer

Le terme « pirater » dans le titre ne renvoie pas ici à l’idée de sabotage ou de destruction, mais plutôt à une capacité d’infiltration, de détournement et de réinvention des pratiques et processus organisationnels. Veyer invite les acteurs du monde professionnel à agir comme des pirates modernes : identifier les failles, questionner les règles établies, et expérimenter de nouvelles approches pour créer des structures plus agiles, résilientes, et innovantes.

Une critique des modèles traditionnels

L’auteur déconstruit les fondements de l’entreprise classique, marquée par une hiérarchie rigide, des processus figés et une résistance au changement. Ces modèles, selon lui, peinent à répondre aux défis contemporains tels que la transition numérique, l’urgence climatique et les attentes des nouvelles générations de travailleurs. Veyer met en lumière l’importance de sortir des cadres normatifs pour embrasser des formes organisationnelles plus fluides et inclusives.

Les principes de la piraterie organisationnelle

À travers des exemples concrets et des cas d’étude, Pirater l’entreprise illustre comment l’esprit pirate peut être appliqué au monde de l’entreprise. Les principes clés incluent :

L’agilité face à l’incertitude : adapter rapidement les stratégies en fonction des opportunités.

Le détournement créatif : utiliser les ressources existantes pour des objectifs inattendus.

La collaboration horizontale : valoriser les réseaux et l’intelligence collective plutôt que la hiérarchie.

L’expérimentation sans crainte d’échec : encourager l’innovation en acceptant l’erreur comme levier d’apprentissage.

Un manuel pratique et inspirant

Le livre se distingue par sa structure accessible et ses outils pragmatiques. Stéphane Veyer ne se contente pas de théoriser ; il fournit des pistes concrètes pour mettre en œuvre cette philosophie dans les entreprises, qu’il s’agisse de grandes organisations ou de petites start-ups. Les chapitres sont jalonnés de conseils, de méthodologies, et de témoignages qui rendent la transformation à portée de main.

Un regard provocateur mais nécessaire

Pirater l’entreprise n’est pas qu’un manuel de management alternatif ; c’est aussi une réflexion plus large sur le rôle de l’entreprise dans la société. Veyer invite à repenser les finalités des organisations, en intégrant des valeurs comme la durabilité, l’éthique et l’impact social. La piraterie devient ainsi un moyen d’imaginer des entreprises qui ne se contentent pas de s’adapter, mais qui contribuent activement à la transformation du monde.

Un appel à l’action

Avec Pirater l’entreprise, Stéphane Veyer propose une vision rafraîchissante et inspirante du changement organisationnel. Ce livre s’adresse à tous ceux – managers, employés, entrepreneurs – qui souhaitent réinventer leur environnement de travail et inscrire leur action dans un projet collectif ambitieux. Entre critique acérée et optimisme radical, il constitue un véritable manifeste pour une entreprise à l’écoute des enjeux contemporains.

Stéphane Veyer est coopérateur à Coopaname et en a été le codirecteur général entre 2005 et 2014. Il est cogérant de la Manufacture coopérative et enseigne l’économie sociale et solidaire dans différentes universités.