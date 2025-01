La « Révolution nationale » en 100 jours, et comment l’éviter, de Pierre-Yves Bocquet – Gallimard / Collection Tracts (N°64) – 23 janvier 2025

« Une telle menace, inédite depuis la guerre d’Algérie, appelle un sursaut collectif. C’est la raison pour laquelle, en écrivant ce texte, je ne m’adresse pas à un camp, mais à toutes celles et tous ceux, de droite comme de gauche, qui ne peuvent qu’être préoccupés par cette perspective, et qui restent attachés aux fondements séculaires de notre démocratie. »

Pierre-Yves Bocquet

C’est la principale mesure du programme du Rassemblement National : le « référendum sur l’immigration », qu’il promet d’organiser immédiatement après sa victoire à l’élection présidentielle. Ce projet a une apparence : une consultation des Français pour imposer la « priorité nationale ». Il a une réalité : un projet de loi de dix-huit pages visant à défigurer notre Constitution, et que le RN entend imposer en réalisant un véritable putsch juridique. Moins de cent jours lui suffiraient ainsi pour transformer la France en démocratie illibérale, xénophobe et autoritaire.

Cet enchaînement n’a rien d’inéluctable. Il est encore possible de s’y opposer : d’abord en en parlant, ensuite en agissant. Ce Tract explique comment.

Une dystopie politique à la croisée des chemins de l’Histoire

Nous avons entre les mains un nouveau « tract » percutant, à mi-chemin entre l’anticipation politique et l’analyse historique. La construction narrative est dynamique grâce à une argumentation solidement étayée qui interroge les fragilités contemporaines de nos démocraties et les conditions qui pourraient conduire à une bascule autoritaire en un temps record.

L’auteur se fonde sur une question provocatrice : que se passerait-il si une prise de pouvoir extrémiste transformait en seulement 100 jours le système démocratique français en une république autoritaire aux allures de dictature ? Se construit alors un scénario détaillé, s’inspirant à la fois de cas historiques (comme l’Allemagne nazie ou le régime de Vichy) et de dynamiques politiques actuelles pour montrer comment un basculement peut être orchestré rapidement, par étapes calculées.

Une analyse glaçante et minutieuse

Bocquet procède en décomposant méthodiquement ces « 100 jours », qui rappellent autant la prise de pouvoir de Bonaparte en 1815 que les accélérations brutales de l’Histoire lors de crises majeures. Il démontre que cette révolution autoritaire ne surviendrait pas à la faveur d’un coup d’État militaire, mais plutôt grâce à une série de décisions légales, opportunistes et progressives.

Des rouages du populisme à l’instrumentalisation de la peur, en passant par le contournement progressif des institutions et des médias, chaque étape du processus est finement analysée. Il décrit comment l’extrême polarisation politique et la défiance envers les élites favorisent un climat où la révision des libertés publiques peut être perçue comme « inévitable ». À travers cette démonstration, l’auteur met en garde : les institutions démocratiques, bien qu’apparues solides, peuvent rapidement vaciller si la vigilance citoyenne faiblit.

Un guide pour l’action

Mais ce qui distingue le livre de Pierre-Yves Bocquet des simples récits dystopiques, c’est son second volet : comment éviter une telle révolution ? L’auteur ne se contente pas de jouer les Cassandre. Il propose des pistes d’action concrètes pour résister à cette dérive autoritaire : éducation politique renforcée, défense des institutions, transparence des médias et revitalisation du lien citoyen. Loin de tout fatalisme, il engage le lecteur à penser son rôle dans la préservation de la démocratie.

En filigrane, Bocquet adresse également une critique aux responsables politiques, soulignant leur responsabilité dans l’érosion des libertés et leur incapacité à répondre aux défis actuels, tels que les inégalités croissantes ou la montée des populismes.

Un livre d’une actualité brûlante

Cette réflexion s’inscrit dans un contexte où la démocratie semble constamment sous pression, des crises économiques aux tensions géopolitiques, en passant par les défis numériques et climatiques. À travers une écriture claire et directe, Bocquet interpelle autant qu’il alerte, offrant un miroir aux fragilités de nos systèmes politiques.

Cet ouvrage agit à la fois comme un signal d’alarme et un appel à l’engagement collectif. Par sa force d’analyse et sa volonté d’offrir des solutions, il dépasse la simple critique pour devenir un véritable manifeste en faveur d’une démocratie vivante et résiliente. Pierre-Yves Bocquet signe ici un livre à lire absolument, pour mieux comprendre les dangers qui guettent nos démocraties et, surtout, pour réfléchir aux moyens d’y faire face. Une œuvre lucide, captivante et essentielle dans un monde où l’Histoire semble toujours à deux doigts de se répéter.

Pierre-Yves Bocquet est ancien conseiller de François Hollande à la présidence de la République. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris en 1993, il réussit au concours d’entrée à l’ENA, dont il sort diplômé en 1996 dans la promotion Victor-Schœlcher. À sa sortie de l’ENA, il opte pour l’Inspection générale des affaires sociales, puis il intègre en 2001 le cabinet de la ministre de l’Emploi Élisabeth Guigou. Il rejoint la CNAMTS en juin 2002 pour créer la Mission du Contrôle de Gestion puis la MFP (Mutualité Fonction Publique) en Juin 2005.

Le 4 mars 2014, il devient la « plume » de François Hollande (succédant à Paul Bernard), fonction qui consiste à préparer les discours du Président de la République française (2014-2017). Il est aujourd’hui directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

