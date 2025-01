Fraternités fracturées – Récit d’un voyage à Jérusalem entre violences et espoirs, de Samuel Mayol – Préface de Pascal Lardellier – Éditions L’Harmattan / Collection DesHauts&Débats, 18 juillet 2024 –

L’auteur, un fervent défenseur de la laïcité, se rend à l’université de Tel-Aviv pour donner une conférence visant à promouvoir le dialogue entre jeunes israéliens et palestiniens. Cependant, son séjour à Jérusalem, berceau des trois grandes religions monothéistes, le confronte à l’omniprésence du fait religieux, remettant en cause ses convictions laïques.

Habitué à la neutralité philosophique de l’espace public, il est déstabilisé par l’atmosphère de piété ostentatoire qui règne dans la vieille ville, des processions aux appels à la prière. Ce dépaysement déclenche un cheminement intérieur, une plongée aux sources du conflit séculaire où les religions se déchirent.

Au fil des rencontres et des événements tragiques, l’auteur partage avec sincérité ses doutes et prises de conscience. Son récit célèbre la beauté et les souffrances de cette région, mais aussi la chance de la France d’être un État laïque, rempart contre les dérives sectaires. Un plaidoyer vibrant pour le respect des libertés individuelles et la tolérance mutuelle, seuls gages de paix durable.

Samuel Mayol propose une réflexion poignante et profondément humaine sur les tensions et les divisions qui déchirent Jérusalem, ville hautement symbolique et terre de fractures millénaires. Alors que le conflit entre Israël et Gaza est toujours vibrant, ce livre résonne comme un miroir de l’actualité, mettant en lumière les tensions historiques et contemporaines, mais aussi les espoirs ténus d’une paix possible dans un contexte marqué par l’escalade des violences.

Un récit ancré dans l’actualité brûlante

À travers son voyage à Jérusalem, Samuel Mayol nous offre une plongée intime dans une ville au cœur des antagonismes religieux, politiques et culturels. Alors que les tensions entre Israël et Gaza bénéficient à ce jour d’une trêve, le récit de Mayol rappelle que cette guerre est aussi l’héritière de blessures anciennes. Le livre met en lumière l’imbrication de la vie quotidienne avec le conflit : les murs, les checkpoints et les regards empreints de méfiance qui marquent le quotidien des habitants. Jérusalem, ville de lumière et de foi, devient ici une métaphore des « fraternités fracturées », un espace où coexistent, dans une tension constante, espoirs de réconciliation et violences latentes.

Une exploration des fractures humaines et spirituelles

Mayol interroge les multiples facettes de la fracture, qu’elles soient religieuses, politiques ou identitaires. Avec une écriture à la fois sensible et analytique, il retrace les histoires croisées des communautés juives, chrétiennes et musulmanes, qui, bien qu’unies par une spiritualité enracinée dans la même terre, se heurtent à des divisions de plus en plus profondes. Le livre rappelle que la ville, malgré son rôle de symbole universel de foi et de fraternité, est prise au piège d’un engrenage de violences, exacerbé par des enjeux géopolitiques mondiaux.

L’auteur ne se contente pas de décrire les fractures, il les met en perspective avec les récits des habitants qu’il rencontre. Ces témoignages, parfois poignants, donnent une voix à ceux qui subissent le conflit au quotidien, qu’il s’agisse de familles palestiniennes confrontées aux démolitions de maisons ou d’Israéliens vivant sous la menace des roquettes.

Des espoirs, malgré tout

Malgré la dureté du contexte, Samuel Mayol laisse entrevoir des espoirs de réconciliation. Ces derniers se trouvent dans les initiatives locales : des rencontres interreligieuses, des projets de dialogue entre jeunes des deux camps ou encore des artistes qui osent imaginer un avenir commun. Ces fragments d’espoir, bien qu’éphémères et fragiles, rappellent que, même dans les situations les plus désespérées, la possibilité de construire un pont entre les deux rives demeure.

Une réflexion sur la fraternité universelle

Ce livre n’est pas seulement un récit de voyage ou une exploration du conflit israélo-palestinien. Il pose également des questions fondamentales sur la fraternité et sur notre capacité, en tant qu’êtres humains, à dépasser nos divisions pour construire des solidarités durables. Dans une préface éclairante, Pascal Lardellier insiste sur la nécessité de réinventer cette fraternité dans un monde de plus en plus polarisé. Le conflit israélo-palestinien devient, dans cette optique, une métaphore des défis globaux auxquels l’humanité fait face : les fractures sociales, culturelles et politiques qui traversent toutes les sociétés contemporaines.

Une résonance avec la guerre actuelle entre Israël et Gaza

Alors que les tensions entre Israël et Gaza se sont intensifié en 2024, le livre de Samuel Mayol prend une acuité particulière. Il montre que les violences actuelles ne sont pas uniquement le fruit d’une escalade récente, mais s’inscrivent dans une longue histoire de divisions non résolues. Cependant, il rappelle également que derrière les affrontements, ce sont des vies humaines qui sont brisées, des familles séparées, et des fraternités mises à rude épreuve.

Fraternités fracturées est une œuvre profondément engagée et nécessaire, surtout dans le contexte actuel. Samuel Mayol nous invite à réfléchir non seulement sur le conflit israélo-palestinien, mais aussi sur notre propre rapport à l’altérité et à la fraternité. En mêlant analyse géopolitique, témoignages humains et méditations spirituelles, il dresse un portrait saisissant de Jérusalem et des défis qu’elle incarne. Ce livre, à la fois lucide et porteur d’espoir, est une lecture incontournable pour comprendre les fractures du monde contemporain et pour imaginer — pourquoi pas — les chemins, bien que difficiles, d’une réconciliation possible.

Samuel Mayol est Maître de conférences en Sciences de Gestion, ancien directeur de l’IUT et directeur du laboratoire la RA ICD. Enseignant de marketing, ses recherches portent sur les facteurs influençant le comportement du consommateur. Prix national de la laïcité (2015), et Chevalier des palmes académiques (2016).