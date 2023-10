Dis, pourquoi la Terre est polluée ?, de Olivier et David West – Editions Delachaux et Niestlé, 22 septembre 2023 – 32 pages

D’où vient la pollution ? Quelles sont ses conséquences sur notre environnement ? Quel impact a le plastique sur nos océans ? Qu’est-ce que la pollution sonore ? Et la pollution lumineuse ? Où vont nos déchets ?

La pollution de la planète est un sujet d’actualité complexe qui n’est pas toujours facile à comprendre et encore moins à expliquer aux enfants. Cet ouvrage aborde de manière ludique et compréhensible pour les plus jeunes les concepts des grands, car il n’est jamais trop tôt pour comprendre et agir : les notions de couche d’ozone, océans acides, pollution lumineuse, enfouissement des déchets, pesticides, etc.

De nombreux schémas et illustrations accompagnent ce texte très bien vulgarisé. Un glossaire en fin de livre reprend également les notions les plus complexes et les définit simplement.

À partir de 6 ans.

Soucieuses de notre environnement et de la Terre que nous léguerons à nos enfants, les éditions Delachaux et Niestlé s’engagent à imprimer toute leur production jeunesse en France ou en Europe et sur un papier issu de forêts gérées durablement.